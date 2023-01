A Porto San Giorgio il 14 febbraio 2023 “Thanks for Vaselina”

Al Teatro Comunale lo spettacolo di Carrozzeria Orfeo con la drammaturgia di Gabriele Di Luca

PORTO SAN GIORGIO (FM) – Martedì 14 febbraio 2023, alle ore 21.15, al Teatro Comunale di Porto San Giorgio andrà in scena “Thanks for Vaselina”, uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo in coproduzione con Marche Teatro.

Dedicato a tutti i familiari delle vittime e a tutte le vittime dei familiari

Gli Stati Uniti d’America, con il sostegno dei paesi alleati, hanno deciso di bombardare il Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga e classificando le numerose vittime come “effetti collaterali”, con il pretesto di “esportare” la propria democrazia. Fil, cinico-disilluso, e Charlie, determinato animalista e difensore dei diritti civili, entrambi trentenni e con un futuro incerto, coltivano nel loro appartamento grossi quantitativi di marijuana e, con due opposte motivazioni, decidono di tentare il colpo della propria vita: invertire il normale andamento del mercato della marijuana esportandola dall’Italia al Messico. Ai due spacciatori si aggiungeranno Wanda, una trentenne obesa, insicura e membra di un fallimentare corso di autostima, e Lucia, madre di Fil, una cinquantenne frustrata appena uscita da una clinica per disintossicarsi dal vizio che la perseguita. Tutto si complica, però, quando dopo quindici anni di assenza, torna a casa il padre di Fil ed ex marito di Lucia, diventata nel frattempo una transessuale

“Thanks for Vaselina”

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

con Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Carlotta Crolle

musiche originali Massimiliano Setti

luci Giovanni Berti

costumi Stefania Cempini

scene Lucio Diana

regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi

Biglietti da 15 a 20 euro

INFO E PRENOTAZIONI: PROSCENIO TEATRO 3924450125

dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20

organizzazione@proscenioteatro.it