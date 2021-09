Macerata, ponte sulla provinciale 13/VII “Rocchetta-Rambona”: proseguono i lavori

MACERATA – Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte situato sulla provinciale 13/VII “Rocchetta-Rambona”, nella parte che interessa San Severino Marche, in zona Rocchetta.

L’impalcato aveva bisogno di interventi di potenziamento e di ammodernamento, sia della parte superiore che in quella delle spalle.

«Questo intervento – afferma il Presidente della Provincia, Antonio Pettinari – è rientrato tra quelli finanziati per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Pur trattandosi di un ponte situato su una strada provinciale, il progetto è stato redatto dall’ANAS, in qualità di soggetto attuatore, che ha anche seguito la procedura di appalto e ora la direzione dei lavori».

In questi giorni l’impresa appaltatrice sta posizionando le travi di attraversamento su cui poggerà la parte superiore del ponte stesso, per poi passare alla soletta e al tappetino. La circolazione su questo tratto è interrotta fino alla conclusione dei lavori. «Abbiamo chiesto di velocizzare i lavori – conclude Pettinari – per poter accorciare i tempi di attesa e di disagi per la viabilità di questo comprensorio».