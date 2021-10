Pieve Torina, inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport

Nel V Anniversario dal Terremoto in Centro Italia la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus e il Comune di Pieve Torina hanno inaugurato il nuovo Palazzetto dello Sport alla presenza di autorità, donatori, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo

PIEVE TORINA – Questa mattina la Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, insieme al Comune di Pieve Torina (MC), hanno inaugurato con una grande festa per la comunità il nuovo Palazzetto dello Sport donato ai bambini e alle famiglie del Comune marchigiano distrutto al 90% dal sisma del 2016.

Si tratta di una struttura all’avanguardia collegata alle scuole elementari e medie, ma pensata anche come spazio di aggregazione e socializzazione per i cittadini di tutte le età. È una costruzione di 740 mq suddivisi su due livelli con un campo da pallavolo, cesti per la pallacanestro, una arrampicata di 8 metri e una sala superiore adibita a palestra.

L’inaugurazione è stata aperta da Maria Vittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus che ha ricordato le vittime del sisma e le terre devastate, ma anche l’impegno senza sosta della Fondazione nella ricostruzione e nella vicinanza alle popolazioni più colpite, con la consegna di 8 scuole nelle Marche e in Umbria, di cui l’ultima nel 2018 proprio a Pieve Torina. Traguardi importanti raggiunti grazie al prezioso aiuto di volontari, donatori e aziende amiche e alla collaborazione con le Istituzioni.

IL TAGLIO DEL NASTRO ALLA PRESENZA DELLE AUTORITÀ

Il Sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci con la Presidente della Fondazione, Mariavittoria Rava, i donatori e gli studenti hanno tagliato il nastro insieme a Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile, Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche e tanti sindaci del territorio e Andrea Zorzi ex pallavolista e 2 volte Campione del mondo con la “Generazione di Fenomeni”. L’inaugurazione si è conclusa con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

In questa emozionante giornata, nella quale la comunità si è riunita dopo la pandemia e a 5 anni dalle scosse, lo sport è stato protagonista grazie alla partecipazione del Campione italiano Mountain Bike Gabriele Torcianti e di Andrea Zorzi.

Zorzi ha inaugurato la nuova struttura palleggiando con le ragazze della squadra di A2, CBF Balducci di Macerata e i ragazzi delle scuole medie di Pieve Torina e di Visso. Altri giovani hanno giocato a basket e si sono arrampicati alla parete.

UN TRAGUARDO RAGGIUNTO GRAZIE A TANTI DONATORI DA TUTTA ITALIA

Il Palazzetto dello Sport è stato realizzato grazie a tanti donatori, privati e aziende: QN QUOTIDIANO NAZIONALE, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e i loro lettori, rappresentati dal condirettore Beppe Boni, Succisa Virescit, con l’imprenditore Tonino Dominici e Associazione Muxima Onlus, con la Vicepresidente Claudia Mambelli, IREN, Moncler, Trenitalia, Il Centro, Bentley, Lenovo, Imageware e NextEnergy Foundation. La parete d’arrampicata è stata donata grazie all’iniziativa Il Colore dei Sogni di United Colors of Benetton. NextEnery Foundation ha donato l’impianto fotovoltaico.

Grazie, inoltre, alla Marina Militare rappresentata dal Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani, comandante del Comando Marittimo Centro e Capitale e all’Aeronautica Militare, rappresentata dal Colonnello Luca Massimi, comandante del Centro di Formazione Aviation English di Loreto, che hanno collaborato con la Fondazione Francesca Rava in diverse iniziative di raccolta fondi.

L’IMPEGNO SENZA SOSTA DELLA FONDAZIONE FRANCESCA RAVA NELLE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA

In 5 anni la Fondazione ha ricostruito 8 scuole per 1.000 bambini tra Umbria e Marche entro due anni dalle scosse, un ambulatorio materno-infantile, il nuovo Ospedale della Valnerina, ha sostenuto borse di studio per 6 ragazzi del cratere laureati all’Università Bocconi, ha realizzato progetti educativi e di formazione per le scuole e programmi di volontariato aziendale nelle terre ferite.

DICHIARAZIONI

Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus: “Per la Fondazione Francesca Rava, in Haiti come in Italia, è importante fare la cosa giusta nel modo migliore possibile. Per questo, in occasione del V anniversario del sisma del 2016, insieme al sindaco Gentilucci consegniamo questo bellissimo Palazzetto dello Sport quale ulteriore segno di concreta rinascita per questo borgo che vuole continuare a vivere partendo dalle famiglie e dai giovani che sono il futuro di questa meravigliosa comunità. Abbiamo realizzato questo grande progetto al fianco delle Istituzioni grazie ad un grande gioco di squadra nel quale Aziende e donatori hanno messo il loro mattone”.

Alessandro Gentilucci, Sindaco di Pieve Torina: “Quella di oggi è una data importante per Pieve Torina e per tutta l’area alto maceratese: 5 anni fa abbiamo subìto un sisma devastante che ha distrutto case e piegato l’economia di un intero territorio. Ma non ha scalfito il nostro spirito e il desiderio di tanti di voler rimanere qui, nelle terre in cui siamo nati. È con questa convinzione che ci siamo adoperati, sin da subito, per porre le basi per una ripartenza vera. E la inaugurazione del nuovo Palazzetto dello Sport, struttura all’avanguardia pensata come spazio di aggregazione e socializzazione per i cittadini, realizzata grazie al prezioso aiuto della Fondazione Francesca Rava, da sempre concretamente vicina al nostro territorio, rappresenta non un punto di arrivo ma un’occasione per rilanciare la nostra volontà resiliente, fatta di tenacia, determinazione, voglia di costruire un futuro”.

Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche: “Esempio concreto della ricostruzione in atto. È una giornata importante per Pieve Torina e per tutte le zone terremotate: la ricostruzione continua e può essere testimoniata da esempi concreti come questa bella struttura che oggi inauguriamo grazie alla sensibilità e generosità di molte persone, frutto del grande contributo della Fondazione Rava. La determinazione di tutta la filiera istituzionale impegnata nella ricostruzione, unita alla generosità di tanti benefattori e alla resilienza della popolazione, saranno decisive per compiere l’ultimo passo: quello che porterà alla normalità e a garantire un futuro migliore alle giovani generazioni”.

Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento Protezione Civile: “In protezione civile il gioco di squadra fa la differenza. Lo abbiamo imparato nelle tante emergenze fronteggiate nel tempo. E in tante occasioni, in Italia e all’estero, abbiamo avuto al nostro fianco il prezioso contributo della Fondazione Francesca Rava. Oggi, questo gioco di squadra e questa collaborazione rende più semplice la ripartenza di questo territorio, drammaticamente colpito cinque anni fa. Lo facciamo grazie agli amici della fondazione e dei tanti donatori che hanno reso possibile la realizzazione di questa palestra. Un luogo che ha un valore concreto e uno simbolico, un luogo in cui i bambini e i ragazzi di questa comunità possano imparare il valore del gioco di squadra, perché insieme è più facile superare le difficoltà”.

Ammiraglio Cesare Bruno Petragnani, Comandante del Comando Marittimo Centro e Capitale della Marina Militare: “Sono orgoglioso di partecipare a questa giornata di festa per il Comune di Pieve Torina. Sebbene geograficamente lontani dal mare e dai consueti contesti operativi, la presenza oggi della Marina Militare sta a testimoniare che la solidarietà e il supporto alla popolazione in difficoltà sono due pilastri fondamentali e irrinunciabili della Forza Armata. Noi siamo al fianco di chi combatte ogni giorno la propria battaglia personale perché, nel pieno spirito marinaro, nessuno deve essere lasciato indietro. Il rapporto di collaborazione, ormai decennale, tra la Marina Militare e la Fondazione Francesca Rava va inquadrato proprio in questa direzione: lavorare insieme su progetti di solidarietà sociale che diventano solide realtà per il territorio e i cittadini.”

Colonnello Luca Massimi, Comandante del Centro di Formazione Aviation English Aeronautica Militare di Loreto: “Il Capo di Stato Maggiore dell’AM ha definito la nostra Forza Armata come una risorsa strategica e capillare, che opera per la gente, tra la gente e sulla quale ogni comunità sa di poter contare in ogni circostanza. Ogni giorno i nostri velivoli sono in volo per garantire la sicurezza dei cieli italiani ed il nostro personale è al lavoro per assicurare una vasta gamma di servizi alla collettività, dai trasporti sanitari di urgenza, alla ricerca e soccorso, all’intervento in caso di calamità ed il supporto alla Protezione Civile, oltre all’informazione meteo, lo scambio culturale e scientifico a favore dei giovani: una squadra di professionisti al servizio del Paese. La forza delle donne e degli uomini dell’Arma Azzurra si concretizza anche con le azioni di solidarietà sociale e l’adesione a campagne di sostegno verso i più deboli e bisognosi, tra cui quelle che ci hanno visto a fianco alla Fondazione Francesca Rava, già da qualche anno. Solo per citarne alcuni: l’evento benefico “Fanfare in Concerto” a Milano il cui ricavato è stato devoluto per la realizzazione di una scuola media nel comune di Cascia o la partecipazione del personale in uniforme azzurra per “In Farmacia per i bambini”: iniziativa nazionale per la raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici per i minori in povertà sanitaria. Tutti impegni importanti a cui si aggiunge, oggi, anche l’inaugurazione di questo bellissimo Palazzetto dello Sport nel comune di Pieve Torina”.

Andrea Zorzi, ex pallavolista e 2 volte Campione del mondo: “Centralità nel territorio, polifunzionalità, inclusione: questo Palazzetto dello Sport, che vuole essere la nuova piazza aperta a tutti ha molte valenze importanti: è un luogo fisico dove si possono praticare tanti sport, dove si incontrano realtà scolastiche e dimensione sociale, nel mezzo del territorio comunale. Un progetto importante per tutti, per i ragazzi e per la rinascita di questa comunità, che a breve vedrà ripartire la tanto attesa ricostruzione all’insegna della condivisione che lo sport naturalmente suggerisce”.