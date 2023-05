Pieve Torina, il 4 giugno 2023 concerto di Roberto Lucanero

Nell’ambito di Risorgimarche “Passi, fole e caròle” ,il concerto itinerante al Sentiero delle Acque

PIEVE TORINA – «Domenica ci prepariamo all’estate con un concerto straordinario: Roberto Lucanero ci coinvolgerà lungo il sentiero delle acque con le sue performance folkloristiche fatte di musiche e parole. “Passi, fole e caròle” è uno degli appuntamenti clou di Riverberi, la rassegna nata nell’ambito di Risorgimarche, che abbiamo l’onore di ospitare in uno dei luoghi più suggestivi del territorio». A parlare è il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che così introduce quanto andrà in scena domenica 4 giugno, con inizio alle ore 10. «Sono lieto di poter presentare un evento di grande richiamo che apre la stagione turistica, un cammino sia musicale che narrativo che ci farà conoscere le storie e le leggende di questi luoghi e, al tempo stesso, scoprire e assaporarne le specialità». L’iniziativa, infatti, coinvolge anche i ristoratori locali, con menù preparati per l’occasione a base di pietanze tipiche come la pecora al sugo o le tagliatelle al Varnelli. Sarà possibile anche prenotare e percorrere il sentiero in e-bike. «Mettere insieme cultura, benessere e buon cibo è la scommessa che possiamo e dobbiamo vincere» rilancia Gentilucci. «Se a questo sommiamo una natura straordinaria, ecco che tutto ciò diviene possibile. Con Lucanero rilanciamo il sentiero delle acque come uno dei luoghi più belli delle Marche, e invitiamo chi ancora non lo conosce, a cogliere questa occasione”.

Per informazioni e prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pieve-torina-mc-04-giugno-2023-riverberi-risorgimarche-61756424026