Pesaro e Urbino, visita del Generale Salticchioli al Comando Provinciale Carabinieri

PESARO E URBINO – Nella mattinata odierna il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro e Urbino ha ricevuto la visita del Comandante della Legione Carabinieri “Marche”– Generale di Brigata Fabiano SALTICCHIOLI.

L’alto Ufficiale ha raggiunto i Carabinieri presso la caserma di via Salvo D’Acquisto, ove ad attenderlo vi erano i militari effettivi al Comando Provinciale ed alle tre Compagnie di Pesaro, Urbino e Fano, al Gruppo Carabinieri Forestale, ai quali ha formulato i saluti poiché prossimo al trasferimento a Roma, ove assumerà l’incarico di Vice Comandante delle Scuole dell’Arma.

Il Generale, nell’attuale incarico dal settembre 2020, durante la visita ha ringraziato i militari della provincia di Pesaro e Urbino per i risultati conseguiti grazie ai costanti sforzi profusi nel servizio, in particolare durante il periodo pandemico e, proprio in questi giorni, a seguito della calamità che ha colpito i territori di questa provincia, sottolineando il ruolo fondamentale assunto ancora una volta dalle Stazioni Carabinieri in termini di servizi di prossimità, primo soccorso e vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione.