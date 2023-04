Pesaro, inaugurato l’anfiteatro verde del Parco Trulla

Una pedana di 7x7metri sarà il nuovo punto di riferimento dell’area arricchita da 3 file di gradinate, due panchine, nuovi alberi e siepi a fare da scenografia naturale della nuova arena

PESARO – Più vivo, fruibile, ricco di vegetazione ed accogliente: il Parco Trulla si arricchisce, da oggi, dell’anfiteatro verde posto al centro dell’area da sempre punto di riferimento per le famiglie di Pantano e dell’intera città.

«Un’area di ritrovo e spettacolo che mancava e che siamo felici di dare a un Quartiere che tanto si è speso per riqualificare i suoi spazi e arricchirlo di iniziative» sottolinea Enzo Belloni, assessore al Fare. «Diamo risposta a una delle richieste arrivate dal Consiglio di Quartiere – spiega Riccardo Pozzi, assessore al Fare – valorizzando uno degli spazi più frequentati dai bambini e dai ragazzi della zona. L’anfiteatro – che abbiamo progettato cercando di minimizzarne l’impatto visivo, arricchisce le funzioni del Parco regalando una nuova sede per eventi, spettacoli e incontri a tutta la città. Grazie dunque al consiglio di Quartiere, al consigliere regionale Baiocchi che ha sostenuto da subito il progetto e alla cooperativa Nuovi Orizzonti che lo ha concretizzato. L’anfiteatro arricchisce i numerosi interventi già messi in campo grazie al Bilancio partecipativo: la sistemazione delle reti dei campetti da calcio e dello sgambatoio, l’installazione di nuovi giochi, l’inaugurazione della palestra a cielo aperto».

Le spese di realizzazione, pari a 15mila euro, sono state sostenute dalla Regione Marche, «che ha investito in questo intervento – spiega Nicola Baiocchi, consigliere regionale – pensato per dare alla città e ai residenti di Pantano in particolare, un luogo alternativo, naturale e suggestivo in cui socializzare. Questo è il Quartiere dove sono cresciuto ed è quindi per me ancor più bello vedere realizzata un’opera che restituisce a questa parte di città, un luogo nuovo dove ritrovarsi».

L’anfiteatro è composto da una pedana (palco) in blocchi di tufo di 49 metri quadrati (7x7m); lo stesso materiale, intervallato dall’erba posata a rotoli per rendere più comode le sedute, è stato utilizzato per le gradinate (su 3 file) pronte ad accogliere almeno 80 persone. L’area è stata arricchita anche da due nuove panchine, da una siepe in pitosforo – una sempreverde resistente e profumata – a definire il retro delle gradinate e da 3 alberi di bagolari, «quinte “naturali” del palco, una scenografia che caratterizzerà questo luogo tanto amato dai pesaresi, che ci auguriamo possa essere più vissuto» ha concluso Pozzi.

Presenti al taglio del nastro anche residenti, consiglieri comunali Giampiero Bellucci e Anna Maria Mattioli e presidente e consiglieri del Quartiere: «Da oggi per tutti noi sarà “il nuovo Trulla” – ha detto Ezio Bracco, presidente Q12 – . Siamo entusiasti di vedere realizzato un progetto a cui tenevamo tanto e che sarà baricentro della gran parte delle iniziative di “I tuoi spazi: tra borghi e quartieri” per far conoscere a più pesaresi possibile la bellezza e la capacità aggregativa di questo splendido Parco».