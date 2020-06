Pergola, Colori e Tinte  a tavola e la Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia

Terzo week-end con le eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche della città

PERGOLA – Terzo week-end il 27-28 giugno di Colori e Tinte a Tavola, l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale di Pergola con il patrocinio e la collaborazione di Confcommercio Pesaro e Urbino, insieme a strutture ricettive, operatori turistici, attività commerciali e produttori locali, per promuovere e valorizzare le tante eccellenze artistiche, culturali ed enogastronomiche della città.

Ancor più ricco il programma ideato, con tante novità, ad iniziare da sabato in occasione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia. Per l’evento nazionale arrivato alla quinta edizione, dalle 21.30 Parole d’amore nella splendida cornice del quartiere delle Tinte. E nei bar, agriturismi e ristoranti aderenti all’iniziativa tante dolci sorprese per gli innamorati.

Un viaggio sensoriale che saprà riempire gli occhi e soddisfare anche i palati più fini: menù a tema, al tartufo e non solo, visite al Museo dei Bronzi Dorati, visitabile fino al 30 giugno con biglietto scontato per i residenti nelle Marche (consigliata la prenotazione ai numeri 0721/734090 – 737278), arte, cultura, prodotti tipici e tanto altro.

Questo fine settimana doppio menù, nero (tartufo) e arancione, laboratori, attività per bambini, degustazioni, itinerario panoramico e storico.

Colori e Tinte a Tavola è il piacere di ‘fare il turista sotto casa’. Una proposta che coniuga il desiderio di viaggiare con la ricerca di angoli tranquilli e facilmente accessibili, arte e cultura e l’enogastronomia di qualità. L’ideale per scoprire le tante bellezze del territorio, dal museo al centro storico ricco di meravigliose chiese, palazzi e vicoli caratteristici, fino alle colorate colline che circondano Pergola. Sabato isola pedonale lungo corso Matteotti: un’occasione per passeggiare in centro, gustarsi un aperitivo, cenare all’aperto e magari concludere la serata con un buon gelato!

Agriturismi e Ristoranti aderenti: Locanda Magnoni (3382922176); Agriturismo Il Casale (0721.734879-333 204 1419); Gli Ippocastani (335 8217475); Agriturismo XIX Secolo (338 276 9135); Trattoria Pascucci (339 131 3921); Ristorante Pizzeria Il Gatto e la Volpe (339 465 3056); Osteria Trattoria Del Borgo ( 338 434 5460); Il Cantuccio (366.3053366).

I bar proporranno ottimi aperitivi. Hanno aderito: Anna Bar (0721.735566); Pane e Dolci F.lli Peruzzini (0721.774134); Mai dire Bar (0721.736360); Bar Elda (0721.779191); Bar C’era già (346.8072130); Il rifugio del golosi (329.7559491).

I menù sono consultabili nelle pagine Facebook Comune di Pergola e Punto Iat Pergola.

Tanti gli appuntamenti in programma. Tra le novità, DINTORNI: un viaggio tra Food e Arte.

DINTORNI è un progetto di Pergola Tartufi che lega l’oro nero della terra ad eccellenze locali. Per questa occasione si sposa con la visione dell’arte contemporanea, unendosi filosoficamente e fisicamente a Casa Sponge, la prima residenza d’arte della Regione Marche, scelta dal MIBACT e come uno dei Luoghi del Contemporaneo. Partner Memory’s LTD, la linea sperimentale della COMPAGNIA DEL DENIM. Verranno proposti due aperitivi degustazione a scelta. Obbligatoria la prenotazione entro venerdì alle 12: puntoiat.pergola@gmail.com – 3497179469.

Fino al 6 settembre è visitabile presso Casa Sponge la personale di Angelo Bellobono Pian delle balze mi attende a mezzanotte (primavere d’inverno). Il progetto prosegue lo studio sul paesaggio circostante iniziato nel 2018 ed è la restituzione dell’omonima residenza svoltasi a gennaio. La mostra a cura di Milena Becci è visitabile su appuntamento fino al 6 settembre (339 4918011- spongecomunicazione@gmail.com).

Il Miele di Duccio, invita a visitare il proprio apiario situato a due passi dal centro storico di Pergola e dall’area attrezzata camper del Parco Mercatale. Gli ospiti potranno colorare le casette delle api con il colore protagonista del week end e vivere l’indimenticabile esperienza di avvicinarsi all’apiario in tutta sicurezza protetti da apposite tute da apicoltori. A conclusione del percorso didattico verrà offerta una merenda a base di pane e miele. Informazioni: 334 9973306; info@ilmielediduccio.it

Altra novità Paesaggi e Borghi rurali: itinerario panoramico e storico tra le colline della valle del Cesano. Dal 27 giugno al 26 luglio. Ogni sabato dalle 9:30 alle 13 e domenica dalle 14:30 alle 18. Prenotazione obbligatoria dell’esperienza, entro le 20 della sera precedente, su www.appennino-incoming.it

Pergola Tartufi per gruppi superiori a 10 persone, su prenotazione, organizza piccolo aperitivo/degustazione nella sede davanti al Museo dei Bronzi Dorati. Info: 334.6239312

All’iniziativa collaborano Isidori Tartufi, Pergola Tartufi, Villa Ligi, Gentilini, Cantina Rovelli.

Week-end di giugno e luglio da trascorrere nei tanti agriturismi e b&b, ma anche in camper; Pergola dispone di un’area attrezzata immersa nel verde del Parco Mercatale, proprio in prossimità del centro storico. Non ci sono piazzole predefinite e la sosta è gratuita.

Per informazioni, consultare i menù e tutte le varie iniziative: pagine Facebook Comune di Pergola e Punto Iat Pergola.