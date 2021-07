Musei, Pinacoteca e mostre di San Severino: ecco i nuovi orari

SAN SEVERINO MARCHE – Da ieri, martedì 6 luglio2021, sono entrati in vigore i nuovi orari per musei, pinacoteca e mostre a San Severino Marche.

La pinacoteca civica “P. Tacchi Venturi” sarà aperta, dal martedì al sabato, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Domenica e festivi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Il lunedì resterà chiusa, salvo nei giorni festivi.

Il museo archeologico “G. Moretti”, invece, si potrà visitare dal giovedì al sabato dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. La domenica, e nei giorni festivi, apertura dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Il lunedì chiuso, eccetto i giorni festivi. Martedì e mercoledì, inoltre, sarà possibile prenotare una visita tramite la Pro Loco.

Infine i musei di Borgo Conce si potranno visitare tutti i giorni, eccetto il lunedì, su prenotazione sempre alla Pro Loco o al numero di telefono 0733638414.

In piazza Del Popolo, nelle sale del palazzo della Ragione Sommaria e in quelle dell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, la doppia personale di Paolo Gobbi e Adriano Crocenzi, dal titolo: “Come funamboli sul filo sospesi”, sarà aperta fino al 30 settembre secondo i seguenti orari: il giovedì dalle ore 16 alle 19, dal venerdì alla domenica e festivi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19. Chiuso il lunedì eccetto i festivi. Nelle giornate di martedì e mercoledì visite solo su prenotazione tramite la Pro Loco al numero di telefono 0733638414.

A palazzo Servanzi Confidati, infine, la doppia mostra “Memorie di una Terra”, dedicata al Museo del Territorio e al Museo della Guerra, sarà visitabile nei seguenti giorni e orari: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle 12,30, dal venerdì alla domenica e festivi dalle ore 10 alle 12,30 e dalle ore 16 alle 19. Chiuso il lunedì, eccetto i festivi.