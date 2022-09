MArCHESTORIE approda a Gradara con “Volta la carta… scopri la storia”

Il 9-10-11 settembre 2022 la Capitale del Medioevo partecipa al festival promosso dalla Regione al fine di scoprire le storie e le tradizioni delle Marche

GRADARA – Gradara partecipa insieme a tanti altri borghi marchigiani a MArCHESTORIE – il festival promosso dall’Assessorato alla Cultura della Regione Marche – che invita a scoprire le storie e le tradizioni delle Marche. Il 9-10-11 settembre 2022 nella Capitale del Medioevo

si potrà assistere a “Volta la carta… scopri la storia”, animazione teatrale diffusa dalle ore 20.45. Si potrà passeggiare per i romantici vicoli del borgo, perlustrare gli angoli più suggestivi di Gradara e scoprirne le storie dimenticate. Dieci piccole e grandi vicende finora perdute tra le carte d’archivio sono pronte a riemergere dal passato insieme ai loro protagonisti, uomini e donne vissuti a Gradara nei secoli passati.

Allora, pronto a voltare la carta?

La Papessa, il Folle, il Carro, la Luna sono solo alcune delle figure degli arcani maggiori dei tarocchi, individuate per rappresentare storie animate dalle più varie passioni: malinconici amori e sanguinosi drammi, divertenti burle e innocue follie.

E inoltre:

IL MONDO (Piazza V Novembre alle 21.30) – Tre imperdibili appuntamenti per immergersi in mondi musicali affascinanti e lontani:

° Venerdì 9 settembre – SUONI DELLA TRADIZIONE con Thomas Bertuccioli: musiche e danze che raccolgono le più antiche espressioni del territorio e si riconnettono con il patrimonio musicale e coreutico internazionale.

° Sabato 10 settembre – MAND’MÀ BEAT con Hiram Salsano e Massimiliano Di Carlo: un concerto che attraversa il suono con evocazioni narrative, arcaicità tradizionali e sperimentazioni tramite le più attuali forme espressive, come loop station e suoni elettronici.

°Domenica 11 settembre – D’AMORE E DI GUERRA con Coro San Giuseppe e M.° Fabio Mengucci: un viaggio sonoro affascinante e coinvolgente tra le melodie del Medioevo e del Rinascimento, eco di un mondo perduto.

IL SOLE (Punto IAT dalle 18.00) – Al calar del sole accogli la sfida di una caccia al tesoro digitale per tutta la famiglia, scopri i segreti dell’antico castello e … conquista Gradara

IL BAGATTO (Casa del Mercante dalle 20.00) – I sapori, i giochi e le atmosfere di una taverna medievale restituiti attraverso armigeri e vivandiere del Corpo di Guardia di Gradara

L’IMPERATORE (Rocca h. 18.00 max 20 pax) – Un percorso alla scoperta di svaghi e passatempi in voga presso la nobile corte di Gradara, un insolito viaggio tra tarocchi e giochi da tavoliere.

IL PAPA (Punto IAT h. 19.00 max 30 pax) – Un insolito tour guidato alla scoperta delle antiche chiese di Gradara: luoghi di fede e scrigni d’arte, dalla chiesa del SS. Sacramento al Conventino.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Per info: Gradara Innova

tel. 0541 964673

cell. e whatsapp 3311520659

e mail info@gradarainnova.com