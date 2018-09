Macerata, Settimana europea mobilità sostenibile: il 23 settembre ultima iniziativa

Prevista la creazione temporanea della cosiddetta “zona 30 km/h” lungo le mura dalle 10.30 alle 12.30 dedicata ai ciclisti

MACERATA – Terza e ultima iniziativa domenica prossima 23 settembre per la 17^ Settimana europea della mobilità sostenibile promossa quest’anno dalla Commissione Europea sul tema della multimodalità, con lo slogan Mix and Move, “Cambia e vai”, a cui il Comune di Macerata ha aderito nell’ambito del più ampio programma organizzato dalla Regione Marche.

Infatti, dopo il focus sulla mobilità elettrica e l’incontro con gli studenti in tema di sicurezza stradale sarà la volta di Insieme lungo le mura, iniziativa organizzata in collaborazione con l’associazione CicloStile.

Si tratta della temporanea creazione di una “zona 30” con limite massimo di velocità fissato a 30 km/h, lungo l’anello delle mura cittadine per permettere la coabitazione in sicurezza di auto e ciclisti.

L’esperimento durerà due ore, dalle 10.30 alle 12.30, con l’esposizione di cartelli stradali e informativi e la presenza di vigili urbani per il controllo e l’informazione. Per i ciclisti che volessero effettuare il giro delle mura e del centro storico in gruppo il ritrovo è alle 10.30 alla rotonda dei Giardini Diaz.

Nelle pianificazioni urbane il limite di 30 km/h permette di evitare la creazione di piste ciclabili per la sicurezza dei ciclisti rendendo più agevole l’introduzione della bicicletta come mezzo di mobilità