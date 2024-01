“La vita quotidiana a Septempeda attraverso le iscrizioni”, conferenza della professoressa Simona Antolini

Domenica prossima, al Museo civico archeologico “Giuseppe Moretti” di San Severino, l’incontro nell’ambito delle attività complementari alla mostra “Oggetti, riti, rituali: Morire a Septempeda tra il I e il III d.C.”

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche e la Rete Museale dell’Alta Valle del Potenza hanno organizzato per domenica prossima (14 gennaio), a partire dalle ore 17, la seconda conferenza nell’ambito delle attività complementari alla mostra “Oggetti, riti, rituali: Morire a Septempeda tra il I e il III d.C.”. L’iniziativa culturale, in programma al Museo civico archeologico “Giuseppe Moretti”, sarà tenuta dalla professoressa Simona Antolini. La conferenza avrà come tema:“La vita quotidiana a Septempeda attraverso le iscrizioni”.

L’intervento della professoressa Antolini rappresenterà un’opportunità unica per approfondire la comprensione delle iscrizioni settempedane e scoprire cosa esse rivelano della vita quotidiana in questo territorio durante l’età romana.

L’evento sarà aperto al pubblico ed è rivolto a chi è interessato a esplorare la ricca eredità storica del nostro territorio. La partecipazione è gratuita.

Professore associato di storia romana e di epigrafia latina all’Università degli studi di Macerata, la professoressa Antolini è delegata del rettore per la Univeristy Press (EUM – Edizioni Università di Macerata). I suoi principali interessi di ricerca sono l’epigrafia greca e latina di Roma, Italia e province romane (Sicilia, Creta e Cirene, Dalmatia, Epiro), la romanizzazione, la municipalizzazione e l’acculturazione nell’Italia antica e nelle province romane orientali, le collezioni epigrafiche e il fenomeno della falsificazione, la public history.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono contattare ProLoco (ufficio Iat), telefono 0733638414, segreteria ufficio Cultura, telefono 0733641309, oppure il museo archeologico, telefono 0733633919.