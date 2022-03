“Il piccolo re di fiori” il 6 marzo al Teatro Piermarini di  Matelica

MATELICA – Domenica 6 marzo 2022, alle ore 17.30, al Teatro Piermarini di Matelica andrà in scena “Il piccolo re di fiori”, una Fiaba per musica, ombre e danza da Il piccolo Re dei Fiori di Květa Pacovská. Lo spettacolo è una Coproduzione Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita:

Creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi

con Marcello Giovani e Isabella Minosi

drammaturgia Enrica Carini e Fabrizio Montecchi

coreografie Valerio Longo

regia e scene Fabrizio Montecchi

Il piccolo Re dei Fiori è una storia che racconta di due giovani che abitano uno di fronte all’altra. Così vicini eppure così lontani da non aver mai incrociato i loro sguardi. Una mattina, però, lei lo vede, tutto malinconico, prendersi cura di una piccola aiuola davanti alle loro case, con quell’attenzione che si rivolge solo ai desideri più profondi. È così, osservandolo di nascosto, inizia a scrivere per lui, su piccoli biglietti, la fiaba che li condurrà al loro felice incontro.

Il piccolo Re dei Fiori è uno spettacolo dove il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, grazie a una trama semplice ed essenziale e un immaginario esuberante e fantasioso. Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le spettacolari immagini d’ombra di Teatro Gioco Vita, tratte dalle splendide illustrazioni di Květa Pacovská, e gli espressivi gesti dei due danzatori-interpreti del Balletto di Roma, frutto delle originali coreografie di Valerio Longo.

età consigliata: dai 4 anni

Biglietti posto unico numerato 5 euro

Info, prevendite e prenotazioni

AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net

Biglietteria Teatro Piermarini 0737 85088 [aperta il giorno di spettacolo dalle 15 e quello precedente dalle 17 alle 20]

Vendita online https://www.vivaticket.com/…/il-piccolo-re-dei…/174027

Prevendite anche presso i punti vendita Vivaticket Italia

Comune di Matelica, AMAT, Associazione Pro Matelica, Regione Marche, Ministero della Cultura con il contributo di Sa.Mo. Salumificio montano di Matelica

Informazioni per l’accesso a Teatro in sicurezza

Per gli adulti:

A seguito dell’emanazione del Decreto legge del 24 dicembre 2021, per assistere agli spettacoli è obbligatorio, oltre a presentare il green pass rafforzato, indossare la mascherina FFP2.

Per i bambini:

In base al DL del 4 febbraio 2022, per gli spettacoli è previsto l’obbligo di indossare mascherina ffp2 per gli over 6 anni;

green pass rafforzato e mascherina ffp2 per gli over 12 anni; nessun obbligo per gli under 6 anni.