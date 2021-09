Fano, “BrodettoFest”: dal 10 al 12 settembre la 19° edizione

Più di 50 eventi tra cooking show, spettacoli, talk show, laboratori, incontri e tante novità per la kermesse dedicata alla zuppa di pesce più golosa d’Italia

FANO (PU) – Dal 10 al 12 settembre 2021 si svolgerà a Fano la 19° edizione di BrodettoFest, l’evento dedicato al piatto simbolo dell’Adriatico con cooking show con chef stellati, spettacoli e incontri con ospiti nazionali, grandi nomi dello spettacolo, laboratori per bambini e tante bellissime novità. Previsti più di 50 eventi per scoprire e riscoprire la tradizione marinara di cui BrodettoFest è straordinario ambasciatore, in scena sul lungomare Simonetti, in cinque posizioni cruciali: Palabrodetto, Palco Cavea, Brodetto & kids, MeetMoretta, Pizza Bro.

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo della Regione Marche, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Camera di Commercio delle Marche e Coldiretti.

La 19° edizione alzerà il sipario venerdì 10 settembre, alle ore 18.30, al Palco Cavea: sarà una tre giorni intensa dedicata ai sapori del mare e alla riscoperta delle antiche tradizioni dei pescatori locali. Un tuffo nella storia e nella cultura fanese con l’opportunità per i visitatori di gustare il brodetto nei 30 ristoranti della città (al prezzo di 20 euro) all’interno del circuito della ristorazione, collegati ai luoghi della kermesse da una navetta gratuita, il ‘BrodettoBus’, attiva in collaborazione con Ami che farà tappa in centro storico, al Lido e Sassonia, percorrendo le vie principali di Fano.

Programma

Il PALABRODETTO brillerà di nuove stelle Michelin: si inizia venerdì 10 alle ore 20 con lo spettacolo in cucina dello chef Alberto Faccani, (Ristorante Magnolia, Cesenatico – 2 stelle Michelin) con un suo piatto icona: Risotto Riviera Adriatica.

Sabato 11, alle ore 13, arriva Chef Hiro con la ricetta: BrodettoRamen mentre alle ore 20, in collaborazione con Coldiretti, Giuditta Mercurio (Gentil verde – Acqualagna) presenta un suo classico: Panzanella gentile con pane semi integrale (10 euro).

Domenica 12, alle ore 14, Michelangelo Mammoliti (Ristorante La Madernassa, Guarene, CN – 2 stelle Michelin) propone un piatto di emozioni: Brezza Marina, spaghetti pastificio dei campi, cotti in estrazione di scampi, kombava e plancton. Alle ore 20 sarà Silvia Baracchi del ristorante stellato Il Falconiere di Cortona (1 Stella Michelin) a esibirsi ai fornelli con la ricetta: Calamarata ripiena di battuta di seppia allo zenzero e limone, su brodetto di crostacei all’Alchermes, cipolla rossa di Pedaso e cappero di Borgo Cisterna. La ricetta sarà alla base della degustazione di Biodiversità agrarie delle Marche in collaborazione con ASSAM e gli Agricoltori custodi. Il costo dei cooking show è di 20 euro (prenotazioni sul sito: brodettofest.it).

Vino ufficiale dell’evento, in abbinamento in tutti i cooking show, sarà il Bianchello d’Autore, progetto che riunisce le nove cantine storiche della Doc Bianchello del Metauro.

In collaborazione con Trevalli Cooperlat, a conclusione dei cooking show, saranno serviti due bastoncini ‘Doppiamente Eccellenti’: dal titolo della campagna di promozione che unisce due eccellenze della gastronomia e del Made in Italy più amate e apprezzate. Sono la Casciotta d’Urbino Dop e il Formaggio di Fossa di Sogliano Dop, uniti per la prima volta da un’importante operazione di tutela e di valorizzazione agroalimentare messa in campo da Trevalli sca capofila del progetto di filiera lattiero casearia, tra i primi gruppi a livello nazionale. L’esibizione degli chef si chiuderà con i sapori genuini del territorio, sinonimo di un patrimonio di qualità e bontà, raccontato da due fuoriclasse della storia del gusto premiati dall’Europa con il marchio Dop.

Il coordinamento della brigata di cucina del Palabrodetto è a cura dello Chef Antonio Bedini.

Il Palabrodetto, ospiterà venerdì e domenica alle ore 22.00, un nuovo format ‘BrodettoLab’: Il brodetto del futuro. Laboratorio permanente, degustazione meditata e letture dal libro “Culture di vigna” (Plan Editore, 2021) di Otello Renzi. Abbinamento finger food in collaborazione con Ristorante Almare e Cile’s di Fano (costo: 10 euro).

Sempre al Palabrodetto, alle ore 17 di sabato 11 settembre, si terrà il Talk degustazione Brodetto di Marca, rivolto alla stampa e al pubblico. L’incontro sarà dedicato ai brodetti della Regione Marche: Fano (PU), Ancona (AN), Porto Recanati (MC), Porto San Giorgio (FM) e San Benedetto del Tronto (AP).

Al PALCO CAVEA tornano gli incontri di cultura e spettacolo, nello spazio ‘Talk show BrodettoTime’ con le star della tv: Marino Bartoletti, Roberta Capua e Tinto.

Marino Bartoletti (venerdì 10 alle ore 21.30), tra i più noti e apprezzati giornalisti italiani, presenta il suo ultimo libro ‘La cena degli dei’ (Gallucci editore, 2020). Dialoga con l’autore la giornalista Anna Rita Ioni.

Roberta Capua, conduttrice tv, ex Miss Italia, oggi alla guida di Estate in Diretta con Gianluca Semprini su RaiUno, si racconta attraverso un’intervista, sabato 11 settembre alle ore 21.30, in compagnia di Federico Quaranta, amico e TESTIMONIAL del BrodettoFest.

Sarà Tinto, (Nicola Prudente), voce storica di Decanter Rai Radio2 e volto di ‘Mica Piazza e fichi’ su La7, protagonista, alle ore 21.30 di domenica 12 settembre, nel talk show per presentare il suo primo romanzo ‘Il Collo della bottiglia, Storie di Vite”, uscito in esclusiva su Amazon, in versione digitale e cartacea, strutturato come una sorta di programma radiofonico con classico mix, musica/parlato, dove ad ogni capitolo corrisponde una canzone.

Il Palco Cavea sarà palcoscenico nazionale per la promozione dell’intera filiera della pesca, della valorizzazione dei prodotti locali tipici e delle eccellenze enogastronomiche. Focus del talk show, di sabato 11 settembre alle ore 19, Le Marche, verso il distretto biologico più grande d’Europa. Parteciperanno: il Vice Presidente della Regione Marche, Mirco Carloni, assessore regionale Agricoltura, Alimentari e Forestali, Francesco Giardina, responsabile nazionale agricoltura biologica e politiche della qualità – Coldiretti, Maria Letizia Gardoni, Presidente Coldiretti Marche, Roberta Fileni di Fileni Spa, Adolfo Ciuccoli, Assoviaggi Confesercenti Marche. Modera Federico Quaranta.

Domenica 12 settembre alle ore 19, sempre al Palco Cavea, la presentazione del libro “Bianchello del Metauro. La storia, il territorio, i vignaioli” di Gianluigi Garattoni (Arti grafiche editoriali, 2021). In collaborazione con BCC Fano.

Seguirà la consegna del “Premio Bianchello d’Autore” a Giuseppe Vaccarini (Sommelier ex campione del Mondo).

Per la felicità dei bambini torna, con una veste ancora più grande e divertente, BRODETTO&KIDS il progetto ludico-educativo, in collaborazione con il MIPAAF, che piace tanto ai bambini e alle famiglie, poiché attraverso il gioco libero e di gruppo, si coinvolgono i più piccoli alla scoperta e alla conoscenza della sana alimentazione.

Tutti i giorni dalle ore 18: ‘Se lo dice il Prof’, l’incontro con il biologo marino, prof Corrado Piccinetti alla scoperta dei pesci del mare Adriatico. Dalle ore 19 alle 20.30 Laboratori pittorici a cura dello Studio k_artone: Cartoni dal mare, Un mare di pesci, Ittiologia Fantastica. A seguire Giochi del mare con Michela Risveglia per l’associazione Il Ridosso. Alle ore 20.30 cooking show per bambnini Guarda & Gusta. Venerdì e sabato alle 21.30 spettacolo Kalù Stripp Show. (Ingresso gratuito-Largo Seneca).

Suggestive esperienze al MEETMORETTA: un innovativo spazio all’interno dell’evento in collaborazione con Must Espresso italiano, interamente dedicato alla Moretta, la bevanda a base di caffè, tipica delle Marche e originaria della città di Fano (con la possibilità di degustarla tutti i giorni dalle ore 19.30 alle ore 22).

La 19° edizione sarà palcoscenico della prima competition nazionale Moretta&Co.cktails: il concorso nazionale riservato ai barman professionisti (numerose iscrizioni da tutta Italia) che vedrà i 20 barman sfidarsi in una semifinale (ore 12- area Meet Moretta).

Mentre, domenica 12 alle ore 19, si terrà la finale con i tre finalisti, attraverso due prove: Cocktail Brodetto, con gli ingredienti scelti dalla Mistery Box, e Moretta twist, con la ricetta presentata in fase di iscrizione.

Verranno, inoltre, ospitate (domenica 12 settembre, dalle ore 10 alle ore 13) le master class condotte dai giudici del concorso, tra i migliori bartender e mixologist italiani, punti di riferimento nel panorama nazionale: Filippo Sisti, Giovanni Ceccarelli, Flavio Angiolillo.

Debutterà in questa edizione, la nuovissima PIZZA BRO, l’unica pizza al brodetto, che porterà la firma di Fano, ovvero del BrodettoFest 2021. Dal 10 al 12 settembre, all’interno della kermesse nazionale dedicata al piatto simbolo dell’Adriatico, la pizza farà il suo ingresso da star. Patrimonio dell’umanità, per il grande valore di identità nazionale, la pizza si lega ad arte con i più buoni sapori del mare. Ingredienti chiave: approccio stagionale e legame con il territorio. La nuovissima ricetta è del Pizza Chef fanese Luca Cervo di “La vecchia zia Ada”.

Tornano le uscite in barca alla scoperta delle meraviglie del mare con BRODETTO BOAT Tutti a Moll…uschi con una deliziosa novità grazie alle degustazioni tipiche a bordo. Sabato 11 settembre, dalle ore 9 e alle ore 11.30, si andrà alla scoperta degli allevamenti di cozze dell’Adriatico e della pesca di vongole insieme al professore Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di Biologia Marina di Fano a bordo di Queen Elisabeth.

Cultura, turismo e sostenibilità: il BrodettoFest continua a stimolare il dibattito e l’approfondimento su importanti temi di attualità, incrociando interessi e dettando sani stili di vita, fondamentali per la salute dell’ambiente, del mare e dei pesci.

Ecco tutte le date per un pieno di saperi e sapori:

Venerdì 10 settembre si viaggia tra le meraviglie della città della Dea Fortuna raccontate da una guida esperta con aperitivo finale (dalle ore 18- 15 euro a persona). A cura di TuQui Tour.

Sabato 11 settembre si andrà a Scuola di Brodetto: dal mercato del pesce alla tavola di casa in atmosfera autentica e conviviale per imparare insieme a cucinare il Brodetto! –

Il programma prevede il giro al mercato ittico di Fano per acquistare il pesce e a seguire cooking show brodetto in casa di campagna (dalle ore 9 – 70 euro a persona). A cura di TuQui Tour.

Domenica 12 settembre:

Alle ore 17 al Palco Cavea, si terrà l’incontro dal titolo ‘La costa del tesoro. Liberiamo la nostra costa dalla plastica e troveremo un tesoro! Incontro e gioco interattivo a cura di Argonauta e CEA Casa Archilei.

Alle ore 17.30, al Palabrodetto, degustazione guidata di oli monovarietali a cura di Barbara Alfei – ASSAM.

Alle ore 18, sempre al Palabrodetto, presentazione del progetto: Dialogare, riflettere, creare con la biodiversità agraria delle Marche, dedicato a tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a cura di Ambra Micheletti e Paola Staffolani. A seguire presentazione del Portale degli Agricoltori Custodi.

Tutti i giorni di Festival:

Il Festival dedicherà attenzione alla mobilità sostenibile, riservando uno spazio in cui verrà promossa la sensibilità verso l’utilizzo di biciclette anche in vista della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile in programma dal 16 al 22 settembre a cui Fano partecipa grazie all’attenzione mostrata dall’assessorato guidato da Fabiola Tonelli.

Il Comitato delle Pro Loco di Pesaro e Urbino, affiancato dalle Pro Loco e dai produttori della nostra provincia, parteciperà alla 19° edizione di BrodettoFest, e avrà, per la prima volta, un spazio dedicato, con l’obiettivo di raccontare al meglio le eccellenze, i prodotti di artigianato e di enogastronomia del territorio e proseguire nella proficua e costante attività di accoglienza e promozione turistica.

BrodettoFest è reso possibile grazie al sostegno di: Bcc di Fano, Conad e Profilglass, Banco marchigiano, Gls, Meta Informatica. La manifestazione è in collaborazione con Ristoritalia, Ami Spa, Assam, Biodiversità Agraria Marche, Fano Città delle bambine e dei bambini. Fondamentale il supporto dei media partner: Qn Il Resto del Carlino, Italia a Tavola, Radio Subasio.

Partner tecnici: Composit, Mepa, Must Espresso Italia, TuQui Tour.

Per accedere agli eventi è obbligatorio il Green Pass.

