Cupra Marittima, domani la Marà…tonina di San Basso

CUPRA MARTTIMA – Domani, lunedì 10 aprile, in onore del santo patrono di Cupra Marittima nel pieno dei festeggiamenti ufficiali si svolgerà la Marà…tonina di San Basso, la classica podistica per eccellenza del giorno di Pasquetta

Il sodalizio podistico del Marà Avis Marathon sta facendo le cose in grande insieme al comitato festeggiamenti di San Basso e all’amministrazione comunale locale per celebrare nel miglior modo questa edizione che è mancata molto al grande popolo delle corse podistiche su strada nei tre anni di pandemia.

La Marà..tonina di San Basso è una gara podistica competitiva sotto egida Fidal di 9,8 chilometri valevole per il Grand Prix Regionale Marche 2023, per il Criterium Piceni&Pretuzi e per il Criterium Regionale Marche CRM.

La gara competitiva abbraccia mare e collina (il via alle 9:00 dai campi da tennis in lungomare Romita), bordanto il torrente Sant’Egidio mentre è prevista anche una camminata ludico-motoria di 5 chilometri (partenza alle 9:05).

Per quel che concerne le premiazioni, sono previsti premi in denaro ai primi tre assoluti uomini e donne. Altri premi sono previsti al primo assoluto uomo e donna (Trofeo Avis di Cupra Marittima), per ogni categoria fino al quinto classificato, ai primi cinque gruppi più numerosi e ai gruppi aderenti al Criterium Regionale Marche CRM con minimo cinque partecipanti.