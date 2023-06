Cupra Estate 2023, oggi la seconda edizione di “Concolando”

Tanti eventi per tutti i gusti fino al 30 giugno: concerti, spettacoli di burattini, mercatini, osservazioni della luna al telescopio e la grande festa per la Bandiera Blu

CUPRA MARITTIMA (AP)- Cupra Estate entra nel vivo con una settimana, dal 24 al 30 giugno, ricca di imperdibili appuntamenti. Ieri in Piazza Possenti, in occasione della Giornata del Donatore una divertente caccia al tesoro organizzata dell’Avis di Cupra Marittima, nel Lungomare N. Sauro le bancarelle del Mercatino, appuntamento settimanale del giovedì e del sabato, promosso dall’Associazione Colori e Sapori delle Arti e dei Mestieri e degli Hobbisti e Artigiani cuprensi. Si è tenuto inoltre un saggio di ginnastica a cura dell’A.S.D. Ginnastica Cupra.

Oggi, domenica 25 giugno al via la seconda edizione di Concolando – Festa della Concola Cuprense De.Co., al Parco San Benedetto Martire sul Lungomare Nord con un super ospite: il conduttore di Rai 1 Massimiliano Ossini.

Si parte alle 18:30 con il talk show condotto dal presentatore di Uno Mattina e Linea Bianca sulla tradizione dei concolari (vongolari) e sulla De.Co. certificazione di cui la concola cuprense è stata recentemente insignita. Alle 19:30 spazio al gusto e al divertimento con l’aperitivo a base di concola e con l’intrattenimento musicale della Minus Band.

“Concolando” è a cura dell’Associazione CuprAmare Balneari, Amo Cupra, Consorzio pesca della Vongola e Pro Loco, con il contributo di Regione Marche e Amministrazione comunale. Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficienza all’Associazione Officina dei Sensi.

Inoltre, in occasione della festa sarà possibile visitare anche la mostra fotografica del Consorzio dei Voncolari.

Per i più piccoli, sempre domenica 25, alle 21:30 in Piazza Unità d’Italia, va in scena Il Fantastico Mondo dei Burattini a cura di PalMortara.

Anche lunedì 26 giugno le simpatiche marionette saranno protagoniste della serata per bambini con il Grande Teatro dei Burattini di Heros Salvioli, in programma alle 21:30 nella Pineta Centrale sul lungomare N. Sauro. Stesso orario per la rassegna di cinema all’aperto “Margherita sotto le stelle” nel piazzale della scuola elementare.

Martedì 27 giugno appuntamento alle 21:00 in piazza Possenti con il concerto delle Accademie Musicali Lizard; mercoledì 28, nella stessa location, si terrà invece il concerto della scuola di Musica Amadeus alle ore 17:00.

Venerdì 30 giugno grande festa per la Bandiera Blu in Piazza Possenti alle 10:30, organizzata dall’Amministrazione comunale. La sera, alle 21:00, incontro all’Anfiteatro Erminio Martelli per l’iniziativa “Biblioteca d’Autore” con “Allunaggi. Cosmonauti della Letteratura”. A seguire l’emozionante osservazione della luna dal telescopio. Infine, per la rassegna Estate in Festa, alle 21:30 nella Pineta centrale, i bambini potranno assistere al divertentissimo spettacolo di Maga Puzzetta.