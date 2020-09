Coronavirus Marche, dati di sabato 26 settembre 2020

26 casi positivi rilevati su 933 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi.Sale a 6146 il numero di dimessi o guariti

ANCONA – Oggi, sabato 26 settembre 2020, ecco il nuovo aggiornamento da Marchenews24 sul Coronavirus. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti:26 casi positivi su un totale di 933 tamponi, nel percorso nuove diagnosi ,con una incidenza del 2,43 % (ieri 3,72 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1578 tamponi: 933 nel percorso nuove diagnosi e 645 nel percorso guariti. I positivi sono 26 nel percorso nuove diagnosi: 16 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 3 contatti stretti di casi positivi, 7 casi in ambito domestico, 13 soggetti sintomatici, 1 caso rilevato dallo screening in ambito lavorativo e 2 casi in fase di verifica.”

In tutto dall’inizio dell’epidemia sono 7860 le persone colpite dal Coronavirus nelle Marche su 141089 campioni testati totali.

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nel periodo 1-26 settembre 2020

Sale a 6146 il numero di dimessi o guariti

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 26 settembre 2020,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

6146( ieri 6140) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

25 sono i ricoverati ,di cui 2 in terapia intensiva ,zero in semi-intensiva ; i pazienti in reparti non intensivi sono 23.

I casi riscontrati positivi ai test sono 7877 su 142155 casi diagnosticati, di cui 716 (ieri 697) isolati in casa.I casi totali comprendono anche i positivi allo screening Hotel House e i casi del percorso di screening di Montecopiolo.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 2472 di cui 257 con sintomi e 2215 asintomatici.In isolamento in casa 83 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 2065 si riferiscono alla provincia di Ancona, 3118 a quella di Pesaro-Urbino ,1291 alla provincia di Macerata, 565 a quella di Fermo, 538 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 300 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia