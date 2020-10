Coronavirus Marche, dati e aggiornamenti del 13 ottobre 2020

82 casi positivi rilevati su 894 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi.Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri

ANCONA – Oggi, martedì 13 ottobre 2020, ecco il nuovo aggiornamento da Marchenews24 sul Coronavirus. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: 82 casi positivi su un totale di 894 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza del 9,17 % (ieri 7,89 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

Lo si apprende dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che fornisce i dati del Covid 19 e precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1525 tamponi: 894 nel percorso nuove diagnosi e 631 nel percorso guariti. I positivi sono 82 nel percorso nuove diagnosi: 25 nella provincia di Ancona, 18 in provincia di Macerata, 10 in provincia di Fermo, 21 in provincia di Ascoli Piceno, 5 in provincia di Pesaro Urbino e 3 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (16 casi rilevati), contatti in setting domestico (24 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (15 casi rilevati), 4 rientri dall’estero (Romania e Bangladesh), 4 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (2 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (9 casi rilevati), 2 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (3 casi). Di 3 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.”

Il grafico sull’andamento dei contagi giornalieri nel periodo 1 settembre-13 ottobre 2020

Del totale dei casi positivi 2230 si riferiscono alla provincia di Ancona, 3196 a quella di Pesaro-Urbino ,1454 alla provincia di Macerata, 690 a quella di Fermo, 815 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 327 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

