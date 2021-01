Coronavirus Marche, bollettino del 10 gennaio 2021: i dati di oggi

687 casi positivi rilevati su 3720 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19

ANCONA – Oggi, domenica 10 gennaio 2021, ecco i dati aggiornati e i grafici da MarcheNews24.it sulla pandemia di Covid-19. I risultati delle analisi delle ultime 24 ore nella regione Marche sono i seguenti: 687 casi positivi su un totale di 3720 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza del 18,5 % (ieri 17,1 %) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati.

L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è invece del 12,4 %( ieri 13 %).

I dati sul Covid 19 si apprendono dal bollettino diramato dal Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie (Gores) che precisa:

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5544 tamponi: 3720 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1585 nello screening con percorso Antigenico) e 1824 nel percorso guariti .

I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 687 (176 in provincia di Macerata, 195 in provincia di Ancona, 180 in provincia di Pesaro-Urbino, 75 in provincia di Fermo, 38 in provincia di Ascoli Piceno e 23 fuori regione).

Questi casi comprendono soggetti sintomatici (67 casi rilevati), contatti in setting domestico (138 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (254 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (23 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (21 casi rilevati), contatti in setting assistenziale (4 casi rilevati), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15 casi rilevati), screening percorso sanitario (11 casi rilevati). Per altri 154 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 1585 test e sono stati riscontrati 91 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%.”

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 10 gennaio 2021 nelle Marche

Screening di massa

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che l’operazione di screening “MARCHE SICURE” nella giornata di sabato 9 gennaio 2021 nella località dell’Area Vasta 4 di Fermo ha rilevato un’adesione di 1715 persone e sono stati riscontrati 21 casi positivi. Nell’Area Vasta 1 (località di Fano) si è registrata un’adesione di 3394 persone con 27 soggetti positivi. Complessivamente nella Regione Marche da venerdì 18 dicembre hanno aderito 108468 persone con 668 casi positivi. In totale la percentuale di positività è pari allo 0,6%. I casi positivi rilevati sono stati sottoposti al tampone molecolare.

Prosegue fino a mercoledì 13 gennaio nell’Area Vasta 1 la fase 2 dell’operazione di screening Marche Sicure. Coinvolte le città di Fano, Mondolfo, San Costanzo, Mombaroccio, Cartoceto. Sono stati individuati 4 punti di screening sul comprensorio e tutti i cittadini dei comuni interessati possono accedervi.

Dall’11 al 13 gennaio lo screening per gli abitanti dei comuni montani

Dall’11 al 13 gennaio si completerà lo screening per gli abitanti dei comuni montani. I punti di effettuazione dello screening diffuso saranno allestiti, sempre in modalità drive, nell’area del campo sportivo di Amandola, località Pian di Contro, per gli abitanti di Amandola, Monfalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo.Non è prevista prenotazione: i cittadini intenzionati a sottoporsi a tampone potranno presentarsi in orario a loro scelta, dalle 8 alle 20, nei giorni fissati.

Area Vasta 2: l’11 gennaio al via lo screening nell’Ambito territoriale 8 di Senigallia

Lo screening di massa per contrastare la diffusione del Covid-19 approda nell’ambito territoriale sociale di Senigallia. Sono interessati nove comuni che avranno a disposizione due centri di riferimento dove sottoporsi al tampone antigenico rapido, in grado di dare una risposta in circa 20 minuti, nelle giornate dell’11-12-13 gennaio. Il primo verrà allestito presso il Palasport Regione Marche dell’Istituto Panzini di Senigallia (Via Capanna 63). Sarà riservato ai residenti di Senigallia, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e Trecastelli, con il seguente orario: 8.30-13.30 e 14.30-18.30. Il secondo è disponibile a Serra De’ Conti, nel Centro sociale “L’Incontro” di Via Vanoni. Potranno recarvisi i residenti di Serra De’ Conti, Arcevia e Barbara, sempre con lo stesso orario 8.30-13.30/14.30-18.30.

A Fabriano lo screening di massa dall’11 al 13 gennaio per l’intero comprensorio. Le modalità di partecipazione

Parte anche a Fabriano l’operazione di screening di massa per contrastare la diffusione del Covid-19 attraverso il tracciamento dell’epidemia e l’individuazione degli asintomatici. Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021 – dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 – presso il PalaGuerrieri (Viale Beniamino Gigli n.13) sarà possibile sottoporsi al tampone rinofaringeo rapido, su base volontaria, gratuitamente, eseguito dal personale sanitario. Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano, per motivi di lavoro o di studio, nei comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga, Serra San Quirico, Mergo. È obbligatorio indossare la mascherina. I minorenni dovranno essere accompagnati. Per effettuare il tampone serviranno pochi minuti, il risultato del test verrà comunicato dopo circa 20 minuti. L’iniziativa è promossa dalla Regione Marche, con la collaborazione dell’Area Vasta n.2, della Protezione Civile – sezione di Fabriano e dei Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d’Esi, Genga, Serra San Quirico e Mergo. È consigliato prenotarsi per evitare inutili attese o assembramenti. Sarà possibile farlo attraverso la piattaforma informatica il cui collegamento è disponibile in tutti i siti istituzionali dei Comuni coinvolti. Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica, chiamando il numero 0732 709112 dal 7 gennaio al 13 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Con ogni prenotazione si può fissare il test solo per una persona. Utilizzando la stessa mail o telefonata, è però possibile effettuare più prenotazioni, per esempio per figli e genitori. Ogni persona, il giorno del test, dovrà portare con sé il tesserino del codice fiscale (tessera sanitaria) e un documento d’identità.

Si ricorda che non possono effettuare l’esame le persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19; persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo; persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi; persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario; persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare; persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali; minori sotto i 6 anni; persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Sul sito istituzionale della Regione sono presenti tutte le indicazioni e le modalità per partecipare.

Aggiornamento Gores ore 12.00( dati di ieri)

29.837 il numero di dimessi o guariti

Andiamo ad analizzare il bollettino che il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie ha fornito ,oggi 9 gennaio 2021,a metà giornata, sui dati relativi alla situazione dei contagi e dei ricoveri nelle Marche .

29.837 ( ieri 29.752) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

600 (=) sono i ricoverati ,di cui 71(+3) in terapia intensiva ,160 (-1) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 369 (-2).

I casi riscontrati positivi ai test sono 46.128 su 341.285 casi diagnosticati, di cui 14.006 isolati in casa.

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 13.734 di cui 4.303 con sintomi e 9.431 asintomatici.In isolamento in casa 638 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 13.162 si riferiscono alla provincia di Ancona, 10.825 a quella di Pesaro-Urbino ,10.136 alla provincia di Macerata,5500 a quella di Ascoli Piceno, 5479 a quella di Fermo. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 1713 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia

Il 4 gennaio la Provincia di Fermo supera i 5000 casi.Il 5 gennaio la Provincia di Pesaro Urbino supera i 10000 casi.Il 10 gennaio la Provincia di Ancona supera i 13.000 casi e quella di Macerata i 10.000

Aggiornamento Gores ore 18.00 sui decessi (dati di ieri)

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 13 decessi. Tutte le persone decedute presentavano patologie pregresse.

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 1698 così ripartite nelle varie province:

725 persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino,398 in quella di Ancona, 282 quella di Macerata, 136 in quella di Fermo ,142 in quella di Ascoli Piceno e 15 erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 81 anni; il 95,5 % soffriva di patologie preesistenti.

I dati odierni relativi all’Italia saranno aggiornati intorno alle ore 17.00

Dal bollettino quotidiano (9 gennaio 2021) del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia

Sono 19.978 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del Ministero della Salute , per un totale di 2.257.866 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 172.119.L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 11,61% (ieri 12,50% ).Il numero dei decessi è 78.394 (+483), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 2593 (+6) con 183 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 23.260 (-53), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 546.989. I guariti sono 1.606.630 (+17.040). Sono 572.842 (+2453) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 – 9 gennaio 2021 in Italia.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 9 gennaio 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva dal 3 dicembre 2020 al 9 gennaio 2021

Notizie e grafici in aggiornamento