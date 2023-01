Chiaravalle, “Anima Slava” con la FORM e Gianluca Luisi

Sabato 28 gennaio, al Teatro Valle, appuntamento imperdibile dedicato a Čajkovskij e Rachmaninov; l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e Gianluca Luisi saranno diretti da Massimiliano Caldi

CHIARAVALLE – Sabato 28 gennaio 2023, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Valle di Chiaravalle Gianluca Luisi e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretti dal M° Massimiliano Caldi in un concerto dal titolo Anima Slava realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale e dedicato alle più belle pagine di due grandi compositori di cultura slava P.I. Čajkovskij e S. Rachmaninov.

Replica il giorno seguente, alle 18, al Politeama di Tolentino.

In programma la splendida Serenata per archi di Čajkovskij, frutto di una “possessione mozartiana” che si traduce in una scrittura dall’equilibrio perfetto, tersa, “serena” appunto, svolta a sostegno di melodie semplici, dal cuore puro e ardente, che rapiscono immediatamente l’ascoltatore per la loro intensità e la loro infinita grazia. Il Secondo concerto per pianoforte di Rachmaninov, amatissimo dal pubblico per la sua seducente melodiosità, la sua ricchezza armonica, i suoi riflussi di nostalgia verso la madrepatria, evocata da quella celebre, potente formula di invocazione del pianoforte solo che dà l’avvio al concerto.

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. È vincitore di prestigiosi concorsi tra cui il primo premio al 4° Concorso Internazionale J.S.Bach di Saarbrucken-Wurtzburg dove è stato acclamato dalla critica tedesca come un nuovo interprete di J.S.Bach. La FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana, “colonna sonora delle Marche”, è una delle tredici Istituzioni Concertistico Orchestrali Italiane riconosciute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Info Ufficio Cultura Chiaravalle: 071-9499266/268, teatrovalle@comune.chiaravalle.an.it.

Info Politeama Tolentino: 0733-968043, biglietteria@politeama.org.