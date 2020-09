La carovana del blogger Magliozzi arriva a Pesaro: ecco quando

Il blogger, che sta facendo il giro d’Italia a bordo di uno scooter elettrico, farà tappa nella città marchigiana il 21 settembre

PESARO – Venti regioni in venti giorni, tutto ad impatto zero. È la nuova scommessa del blogger Salvatore Magliozzi, partito lo scorso 12 settembre dalla Sicilia per fare il giro d’Italia a bordo di uno scooter elettrico e lanciare un messaggio importante sul tema dell’eco-sostenibilità. Insieme a lui tre compagni di viaggio Antonio Buttitta, Pierfelice Menga, Maria Rosaria Cannella.

Tra le loro tappe anche Pesaro: Totò e la sua “carovana” arriverà nella città della bicicletta lunedì.

Il programma pesarese:

– alle 17.30, piazza Toschi-Mosca, insieme al vice sindaco Daniele Vimini e David Monacchi per parlare di Sonosfera ed ecologia.

– visita alla mostra “Noi. Non erano solo canzonette” ai Musei Civici e Museo Nazionale Rossini

– cena con degustazione di prodotti locali rivisitati dal cuoco Giacomo Marchesi al Cocktail / bar + cucina (degustazione di vini offerti da Tipico.tips in collaborazione con Pisaurum Colonnara)

– colazione pesarese a base di Rossini al Cafè Journal

– ripartenza

Non solo ambiente, il tour di Magliozzi sarà anche l’occasione per promuovere le meraviglie locali, in questo momento di ripartenza per tutto il Paese. L’avventura è promossa dall’Associazione Tototravel.it, che si occupa da anni di valorizzazione del territorio, di turismo e natura. Ad accompagnare Magliozzi nel suo viaggio, tre bruchi, alloggiati in un cestino appositamente creato per tenerli al riparo dalle intemperie. Partiti larve, nell’attraversata dell’Italia completeranno la loro metamorfosi, per trasformarsi in farfalle ed essere liberate nella tappa conclusiva del 1 ottobre in Sardegna.