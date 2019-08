Camerino, Unicam: prende il via la dodicesima edizione di Isoc

Dal 31 agosto al 4 settembre alla Scuola Internazionale di Chimica Organometallica parteciperanno giovani provenienti da tutta Europa

CAMERINO – Prenderà il via domani sabato 31 agosto presso l’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, la dodicesima edizione della Scuola Internazionale di Chimica Organometallica (ISOC), che quest’anno sarà incentrata sul tema “Organometallic Chemistry: New Directions and Perspectives”.

ISOC, diretta dal prof. Claudio Pettinari, è la più importante scuola di chimica organometallica, a livello europeo, organizzata sotto l’egida della EuCheMS, l’Associazione europea per la Chimica e le Scienze Molecolari e del gruppo interdivisionale di chimica organometallica della Società Chimica Italiana.

Anche per questa edizione, in programma dal 31 agosto al 4 settembre, resta alto il numero dei partecipanti, provenienti da tutta Europa, mentre saranno 14 gli speakers di grande valore assoluto top-scientists nel settore biomedico, farmaceutico, della catalisi industriale e della chimica ambientale.

“Nel corso di questa edizione di “ISOC” – dichiara il prof. Claudio Pettinari, Rettore Unicam e Responsabile della Scuola – si partirà dai principi fondamentali della chimica organometallica per arrivare al loro utilizzo nelle nuove applicazioni, con un focus particolare sul ruolo della chimica organometallica nel trovare soluzioni a molte delle principali sfide sociali nel ventunesimo secolo: dallo sviluppo di soluzioni energetiche sostenibili dei processi industriali alla salvaguardia ambientale, dalla sintesi di terapie efficaci alla produzione di nuovi materiali innovativi quali nuovi polimeri o nanomateriali, dalla realizzazione di materie prime industriali alla bonifica ambientale.

La Chimica Inorganica – prosegue il Rettore Pettinari – è una disciplina vitale, in continuo divenire, ricca di sfide intellettuali che appassionano migliaia di giovani ricercatori in tutto il mondo. In dodici edizioni di ISOC abbiamo avuto più di 260 speakers ed oltre 1400 partecipanti; alcuni studenti che hanno frequentato la Scuola nei primi anni, sono stati poi docenti nelle ultime edizioni e sono ora eccellenti ricercatori”.

Molti dei giovani partecipanti, inoltre, beneficeranno di borse di studio possibili grazie a sponsor dell’evento quali l’azienda ICA di Civitanova Marche, la Roche e la TECHPOL di Morro D’Alba.

L’European Journal of Inorganic Chemistry dedicherà un numero speciale all’iniziativa. Nel numero saranno riportati i principali risultati ottenuti dalla chimica organomentallica nell’ultimo decennio.