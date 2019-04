Camerata Picena, Bicifiaba dal 3 al 5 maggio al Castello del Cassero

CAMERATA PICENA (AN) – Il Castello del Cassero di Camerata Picena apre le sue porte anche quest’anno, nelle giornate del 3, 4, 5 maggio 2019, a Bicifiaba, la manifestazione per bambini e famiglie ideata dalle associazioni culturali Acchiappasogni e Teatro dei Bottoni e costruita intorno alla bicicletta.

La bici intesa non solo come strumento per muoversi stando all’aria aperta, ma soprattutto trasformata in una macchina magica, un ready made interattivo che dà vita ad immagini, permette di ascoltare brevi racconti, far volare piccole libellule di carta, creare musiche e suoni, dare vita a straordinari giochi luce…

Così bimbi e genitori ascolteranno il Girasuoni, conosceranno i Mestieri in bicicletta, parteciperanno al Biciclick, al Tiro alla bici, ascolteranno i racconti del Il Teatrino delle storie drittelunghecortestorte e del Filastorie, conosceranno il pittore in bici de Il Disegno Matto, parteciperanno a Bicifiaba everywhere.

Inoltre il Venerdì sarà possibile assistere a Le Storie di Leo, letture animate in occasione del cinquecentenario dalla morte di Leonardo da Vinci; nella giornata di Sabato i bambini potranno incontrare la ciclista Valentina Bastianelli e la Domenica assistere al concerto dell’orchestra giovanile La Città dei Suoni.

L’evento, che sarà realizzato grazie al patrocinio della Regione Marche e con il sostegno e la collaborazione del Comune, la Pro Loco, l’Avis di Camerata Picena, si propone di dare nuova vita e funzione artistica alla bicicletta, oggetto di uso quotidiano qui riciclato ed utilizzato in forma teatrale e creativa, in dialogo ed in sinergia con i bambini e i genitori.