Il Brodetto Fest di Fano 2020 sbarca su Rai Due: ecco quando

Tg2 Eat Parade, rubrica campionessa di share, il 25 settembre, sarà dedicata al Festival e agli chef protagonisti della XVIII edizione

FANO – Torna ancora una volta alla ribalta nazionale il BrodettoFest di Fano che domani, venerdì 25 settembre, dalle ore 13.30, sarà protagonista della puntata del Tg2 “Eat Parade”.

La storica rubrica di Rai2 campionessa di share (con una media di più di 1,2 milioni di spettatori a puntata), racconterà il Festival dedicato al piatto simbolo della marineria, promosso da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, mostrando le interpretazioni gourmet degli chef che hanno calcato il palco-cucina del BrodettoFest dall’11 al 13 settembre 2020.

La voce di Bruno Gambacorta, giornalista, ideatore e curatore di “Eat Parade” accompagnerà i telespettatori in un goloso viaggio alla scoperta di quattro gustose ricette presentate durante la 18^ edizione : i “Maccheroncini di Campofilone con vongole, fasolari e canolicchi” splendida valorizzazione delle eccellenze del territorio di Chef Erny Lombardo; la “Pasta mista, alghe e frutti di mare” cucinata dalla stellata Chef Cristina Bowerman (Glass Hostaria di Roma) che ha fatto sognare le papille gustative del pubblico del Festival; la colorata quando gustosa “Polentina di mais Ottofile con cozze e pomodoro pendolino marchigiano” realizzata dal travolgente Max Mariola; “Il Mare con i piedi nell’orto”, la zuppa preparata a strati, a seconda dei tempi di cottura di ciascun ingrediente, da Giorgio “Giorgione” Barchiesi, super star di Gambero Rosso Channel.

Un appuntamento da non perdere, per rivivere le emozioni del BrodettoFest 2020, per conoscere le eccellenze del territorio, per ammirare gli scorci su una splendida Fano che, da 18 anni, accoglie e valorizza la kermesse.

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo di Regione Marche, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Camera di Commercio delle Marche.