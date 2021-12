Bollettino Coronavirus Marche, i dati di oggi 5 dicembre 2021

474 casi positivi rilevati su 3950 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi di Covid 19. Sono 29 i ricoverati in intensiva, 97 in area medica. Due decessi

ANCONA – Attraverso la sintesi odierna della Regione , i contenuti e i grafici di MarcheNews24.it, andiamo a esaminare nel dettaglio l’andamento dei contagi Covid 19 di oggi domenica 5 dicembre 2021.I risultati dei test delle ultime 24 ore sono i seguenti: 474 casi positivi su 3950 tamponi, nel percorso nuove diagnosi, con una incidenza di 12% (ieri 11,3%) di positivi rispetto a quelli giornalieri testati. L’incidenza odierna dei nuovi positivi nelle Marche sul totale di 6.876 tamponi (diagnostici+quelli di controllo) è di 6,9 % (ieri 6,8%).

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti oggi 193,48 è (ieri 187,01).

Il seguente grafico mostra l’andamento del tasso di incidenza settimanale dal primo luglio 2021 nelle Marche

Dal grafico( dove sono riportati i valori medi settimanali) si evince che il tasso di incidenza è in risalita ed ha più che triplicato il valore soglia dei 50 casi settimanali per 100.000 abitanti.Il valore medio della settimana 28/11-04/12 è 185,39.

I dati odierni sulla diffusione del Coronavirus sono forniti dall’Osservatorio Epidemiologico Regionale – ARS:

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.876 tamponi:3.950 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2124 screening con percorso Antigenico) e 2.926 nel percorso guariti.I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 474(118 nella provincia di Ancona,126 nella provincia di Pesaro-Urbino,75 nella provincia di Macerata,56 nella provincia di Fermo,78 nella provincia di Ascoli Piceno e 21 fuori regione).Nel percorso Screening su un totale di 2124 test antigenici effettuati 159 i soggetti rilevati positivi da sottoporre al tampone molecolare (7,5%).

Questi casi comprendono:

Contatti stretti caso positivo (134), sintomatici (107), Contatti domestici (145), Approfondimento epidemiologico (66), Positivi in setting Scolastico/formativo (9), Contatti in setting lavorativo (2), Contatti in ambiente di vita/socialità (4), Contatti in setting assistenziale (1), Screening setting Sanitario (2),Caso Extra-Regione (4).

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri (nuove diagnosi) nel periodo 1 settembre 2020 – 5 dicembre 2021 nelle Marche

117.595(+347) il numero di persone guarite o dimesse dagli ospedali marchigiani nell’ambito dell’emergenza Coronavirus.

126(=) sono i ricoverati ,di cui 29(+3) in terapia intensiva,29(-3) in semi-intensiva; i pazienti in reparti non intensivi sono 68(=).Dimessi (+4).

Secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche ,in data 4 dicembre 2021, è del 10%, in Italia è del 8%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 nelle Marche è del 10% , in Italia del 9%.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva nelle Marche 3 dicembre 2020 – 4 dicembre 2021.

I casi riscontrati positivi ai test sono 126.167 su 1.036.439 casi diagnosticati, di cui 5.286(+125) isolati in casa.Gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento) sono 5.412(+125).

Le persone isolate in casa per contatti con persone positive al Covid-19 sono 11.068 di cui 408 con sintomi e 10.660 asintomatici.In isolamento in casa 215 operatori sanitari.

Del totale dei casi positivi 38.614 si riferiscono alla provincia di Ancona, 28.408 a quella di Pesaro-Urbino ,26.012 alla provincia di Macerata,13.223 a quella di Fermo, 14.346 a quella di Ascoli Piceno. Il servizio sanitario regionale delle Marche segue anche 5.564 casi fuori regione.

Il grafico sulla distribuzione dei casi positivi per Provincia del giorno 5 dicembre 2021

Aggiornamento odierno sui decessi

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che si sono verificati 2 decessi

Le morti correlate al Coronavirus dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 3.160 così ripartite nelle varie province:1.002(=) persone erano domiciliate nella Provincia di Pesaro-Urbino, 1.009(=) in quella di Ancona, 540(+1) in quella di Macerata, 319(=) in quella di Fermo ,254(+1) in quella di Ascoli Piceno e 36 (=) erano residenti in altre regioni.

L’età media dei deceduti è di 82 anni; il 97,2% soffriva di patologie preesistenti.

DATI ITALIA..in aggiornamento

Dal bollettino quotidiano di oggi,4 dicembre 2021, del Ministero della Salute emergono i seguenti dati relativi all’Italia.Sono 16.632 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore , per un totale di 5.094.072 da inizio pandemia.I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 636.592 complessivi ( test molecolari + test rapidi antigenici). L’incidenza del numero di persone risultate positive rispetto al numero giornaliero di tamponi effettuati è di 2,6% (ieri 2,9%) .Dal 15 gennaio il bollettino riporta anche i test rapidi antigenici.

Il numero dei decessi è 134.152(+75), quello dei ricoveri in terapia intensiva è 732(+24) con 59 ingressi.

I ricoveri ordinari in ospedale sono 5.428(+43), mentre i malati in isolamento domiciliare sono 217.558.I guariti sono 4.736.202 (+8.988). Sono 223.718(+7.564) gli attualmente positivi.

Il grafico mostra la percentuale di tamponi positivi giornalieri su tamponi giornalieri testati ( diagnostici+quelli di controllo) nel periodo 1 settembre 2020 –4 dicembre 2021 in Italia.

Dal 15 gennaio sono conteggiati anche i test rapidi antigenici che prima non venivano presi in considerazione.

Il grafico seguente illustra l’andamento della percentuale giornaliera di nuovi casi positivi rispetto al corrispondente numero di tamponi (diagnostici +quelli di controllo) effettuati a livello nazionale e nella regione Marche nel periodo 1 settembre 2020 – 4 dicembre 2021.

Il grafico seguente mostra i dati giornalieri ,a livello nazionale, relativi ai nuovi ingressi in terapia intensiva 3 dicembre 2020 –4 dicembre 2021