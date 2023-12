Ascoli, presentazione della Strategia Territoriale Urbana: oggi l’incontro

Presso la Sala dei Savi di Palazzo dei Capitani l’incontro aperto ai cittadini

ASCOLI PICENO – Un momento importante nell’ambito dell’avviso pubblico “Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane” è quello in programma oggi, lunedì 18 dicembre alla sala dei Savi di Palazzo dei Capitani, alle ore 18. Nell’occasione si svolgerà un incontro pubblico per presentare la Strategia Territoriale elaborata in risposta all’avviso pubblico emanato dalla Regione Marche e finanziato con fondi PR Marche FESR – FSE+ 21-27 – ITI URBANI 21-27, in partenariato con i Comuni di Castel di Lama, Colli del Tronto, Cupra Marittima, Folignano, Grottammare, Monsampolo, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Spinetoli. Dopo gli incontri di programmazione partecipata con gli enti del Terzo settore per la co-progettazione di interventi finalizzati a incrementare o qualificare l’offerta di servizi sociali e dopo il confronto con gli enti privati interessati a contribuire alla definizione della strategia urbana, lunedì 18 alle ore 18.00 la cittadinanza potrà conoscere e approfondire quanto fatto finora. Un incontro pubblico importante e necessario, considerando che l’attuazione della strategia urbana deve configurarsi come un’azione collettiva in grado di rappresentare in modo organico gli interessi e i problemi della comunità locale.