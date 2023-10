Ascoli, contributi per l’acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di 1° e 2° grado

Le domande entro e non oltre il 14 novembre 2023

ASCOLI PICENO – Si rende noto che, in conformità con quanto disposto dalla Regione Marche con Decreto Dirigenziale del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport n. 209/IISP del 26 settembre 2023, sono aperti i termini per l’accesso al beneficio dell’assegnazione dei contributi regionali previsti per l’acquisto dei libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 rivolto agli studenti frequentanti la scuola Secondaria di I e II grado.

Per accedere al beneficio è necessaria la residenza nel Comune di Ascoli Piceno e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non sia superiore a €. 10.632,94. Le domande di contributo dovranno essere debitamente compilate in ogni campo con indicazione dell’Istituto Scolastico frequentato, codice meccanografico compreso, e corredate di Attestazione ISEE in corso di validità, scontrini originali o fattura. Le domande dovranno essere, a pena di nullità, sottoscritte dal genitore dell’alunno ovvero, in alternativa, da chi ne esercita la potestà, da chi ha a carico lo studente beneficiario o dallo studente stesso, se maggiorenne.

Le domande, complete della documentazione allegata, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Ascoli Piceno, in Piazza Arringo n.7, entro e non oltre il 14 novembre 2023. Le stesse potranno, altresì, essere spedite con raccomandata. In tale ipotesi resta comunque confermato il termine perentorio del 14/11/2023 entro il quale le domande dovranno pervenire.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0736/298874 e 0736/298876 dalle 8:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile all’indirizzo:

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23165