Ascoli, il 31 marzo “La città metro-montana: dal sisma alla rinascita dell’Appennino centrale”

Venerdì prossimo al Teatro dei Filarmonici l’incontro che prevede la presenza del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR On. Raffaele Fitto

ASCOLI PICENO – Venerdì 31 marzo 2023, alle ore 16.30, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, si terrà l’incontro “La città metro-montana: dal sisma alla rinascita dell’Appennino centrale”. Prevista la partecipazione del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di coesione e il PNRR On. Raffaele Fitto.

Programma

Venerdì 31 marzo 2023

Ore 16.30

Teatro Filarmonici

Via delle Torri, 39

La città metro-montana: dal sisma alla rinascita dell’Appennino centrale

Saluti:

Marco Fioravanti – Sindaco di Ascoli Piceno

Francesco Acquaroli – Presidente Regione Marche

On. Lucia Albano – Sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze

Interviene:

Sen. Guido Castelli – Commissario per la ricostruzione post sisma

Conclude:

On. Raffaele Fitto – Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR

Ingresso libero. La cittadinanza è invitata a partecipare