Ancona, Politecnica: presentata la campagna di comunicazione

ANCONA – Immagino di contribuire al cambiamento che voglio vedere nel mondo, verso una realtà più sostenibile. Immagino di ridonare una speranza di vita prendendomi cura delle persone. Immagino un futuro in cui i giovani abbiano le porte aperte per poter realizzare i propri sogni. Sono alcuni dei pensieri degli studenti dell’Università Politecnica delle Marche per la nuova campagna di comunicazione istituzionale dell’Ateneo.

La Politecnica continua a scegliere i suoi studenti per raccontare i corsi, le opportunità, il futuro da anticipare e immaginare. “Immagina, scegli, diventa” sintetizza quel percorso che parte dai sogni dei ragazzi, alla scelta dei corsi, tra i 51 offerti dall’Univpm, fino alla concretezza del lavoro con un tasso di occupazione pari al 91,5% (più alto della media nazionale pari a 85,5% – dati Alma Laurea a 5 anni dalla laurea).

Dall’inaugurazione dell’anno accademico a Your Future Festival il tema conduttore che ha accompagnato i momenti salienti della Politecnica è stato il futuro da immaginare. Le studentesse e gli studenti sono stati coinvolti per la creazione dei materiali che saranno diffusi attraverso la campagna di comunicazione, sono loro i volti che compaiono nei manifesti, nei post su facebook e nelle storie di instagram. Accanto ai volti racconteremo anche la loro idea di futuro.

Si sono aperte ieri,lunedì 15 luglio le iscrizioni all’Univpm. Sono 51 i corsi di studio che compongono l’offerta formativa 2019-2020 della Politecnica di cui 3 con rilascio del doppio titolo e 4 erogati integralmente in lingua inglese. Per iscriversi ai test dei corsi ad accesso programmato a livello nazionale “Ingegneria Edile e Architettura”, “Medicina e Chirurgia” e “Odontoiatria e Protesi Dentaria” è necessario registrarsi sul portale www.universitaly.it dal 3 al 25 luglio.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

– Open day il 17, il 18 e il 19 luglio 2019 a San Benedetto del Tronto, Fermo e Ancona

– Lauree in Piazza: 19 luglio Fermo, 23 luglio San Benedetto del Tronto e 25-26 luglio Ancona

– la prima Reunion Univpm il 27 luglio ad Ancona

– Info road, giornate di orientamento nelle sedi: il 3, 4, 5, 6 settembre 2019 a San Benedetto del Tronto, Pesaro, Fermo e Ancona.

– 27 settmbre 2019 Sharper la notte europea dei ricercatori (con un pre evento il giorno precedente).

Tra le novità di quest’anno dell’ultima classifica Censis sulle università c’è l’icona arcobaleno. Un premio che segnala gli atenei, ad oggi 42, che hanno attivato carriere alias per gli studenti che cambiano genere, un elemento per misurare l’impegno all’inclusione. La Politecnica si è aggiudicata l’icona arcobaleno del Censis e ha confermato il quinto posto tra i medi atenei (10.000-20.000 studenti), con il punteggio di 89,8 (in aumento rispetto all’anno scorso 88,4). Analizzando le singole aree da segnalare il 3° posto, dopo Politecnico di Torino e Bergamo, per ingegneria industriale e dell’informazione, laurea triennale e il 2° posto dopo Bologna per scienze agraria e forestali, sia nel percorso triennale che per la magistrale.

Al termine della presentazione il Rettore ha salutato Kyrylo Morresi, uno studente al secondo anno di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche in partenza per Capo Nord. Kyrylo ha scelto di arricchire il suo bagaglio di conoscenze con un viaggio speciale, in sella alla sua bicicletta. Partito oggi da Monte Dago Ancona il viaggio su due ruote durerà 40 giorni e 4000 kilometri, con una media di 144km al giorno. Non esiste ricchezza maggiore di un viaggio? Forse si, soprattutto se il viaggio è ispirato alla conoscenza di nuovi posti, immaginati e studiati, nuove culture e voglia di libertà. A Kyrylo il Rettore ha augurato buon viaggio facendo un plauso al suo impegno e alla sua determinazione nella vita e nello studio.