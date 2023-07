Ancona, il 27 e 28 luglio tornano le Lauree in piazza

ANCONA – È in programma la doppia cerimonia di consegna delle Lauree in piazza, per le studentesse e gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, giovedì 27 e venerdì 28 luglio 2023, nel cuore della città di Ancona, in Piazza Roma. Le Lauree in piazza sono un momento atteso anche dalla cittadinanza con l’obiettivo di avvicinare l’Università al territorio.

Giovedì 27 luglio 2023 la cerimonia è riservata alle lauree in Agraria, Medicina e Scienze; venerdì 28 luglio 2023 per le lauree in Economia e Ingegneria. È prevista alle ore 17:00 la convocazione dei neodottori e delle neodottoresse in Piazza Roma. Alle ore 18:00 inizierà la cerimonia con il benvenuto del Rettore e i saluti istituzionali, si procederà poi alla consegna delle pergamene e alla proclamazione dei laureati e delle laureate.

Le corone d’alloro, distribuite gratuitamente prima della cerimonia, sono frutto del lavoro delle ospiti vittime di tratta della Comunità Papa Giovanni XXIII di Don Aldo Bonaiuto, in collaborazione con gli studenti e le studentesse dell’Univpm e l’Azienda Agraria, Didattico-Sperimentale dell’Ateneo.