Civitanova Marche, oggi all’Agorà di GustaPorto si parla del turismo che verrà

CIVITANOVA MARCHE – Oggi, sabato 10 giugno 2023, alle ore 11.00 il Mercato Ittico Comunale ospita l’Agorà di GustaPorto che, come ogni anno, segna il momento iniziale e l’incipit concettuale della settimana che vede animarsi la città e l’area portuale con un intenso programma di iniziative culturali, turistiche e di valorizzazione dell’accoglienza locale.

Con la conduzione di Hoara Borselli, nota giornalista e opinionista Mediaset, in questa edizione l’Agorà esplora “le nuove rotte del turismo esperienziale, tra mare e terra”. Previsti interventi di Andrea Maria Antonini, Assessore alle attività produttive e pesca della Regione Marche, Massimiliano Polacco, delegato al turismo della Camera di Commercio delle Marche, Fabrizio Ciarapica, Sindaco di Civitanova Marche, insieme a Manola Gironacci e Francesco Caldaroni, rispettivamente assessore al turismo ed alla pesca.

Parteciperanno all’incontro, con proprie idee e spunti per il futuro del turismo nel territorio, anche Angelo Serri, direttore di Tipicità e del Grand Tour delle Marche, Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, Vittorio Lanciani, presidente dell’ordine degli architetti, insieme ai delegati di UNIMC, Stefano Pollastrelli, ed UNIVPM, Valerio Temperini. A fare gli onori di casa al mercato ittico sarà la vicepresidente Siria Carella.

L’Agorà prevede anche un momento goloso, con la presenza di Gioacchino Bonsignore, caporedattore del TG 5 e conduttore della rubrica “Gusto”. In anteprima verranno presentate le proposte di Port Food a cura dei ristoratori civitanovesi, che poi si potranno gustare fino a sera nel villaggio di GustaPorto allestito in Largo Donatori di Sangue.

Nell’ambito dell’Agorà è in programma anche la premiazione della migliore vetrina a tema marinaro di Civitanova Marche, il nuovo contest lanciato quest’anno da GustaPorto in collaborazione con le associazioni dei commercianti. Nel corso della mattinata, infatti, i giornalisti della stampa nazionale ospiti della manifestazione compiranno un vero e proprio tour tra le vetrine civitanovesi per decretare, tra quelle partecipanti, la più aderente al messaggio di accoglienza di GustaPorto.

GustaPorto è organizzata dal Comune di Civitanova Marche con il contributo della Regione Marche e la collaborazione di ben 27 associazioni e sodalizi. Tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato 10 giugno ed i circuiti della GustaPorto Week, fruibili in città fino al 17 giugno, sono consultabili sul sito internet www.gustaporto.it.