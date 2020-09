A San Severino domani passaggio della Tirreno – Adriatico

SAN SEVERINO MARCHE – Domani (domenica 13 settembre) passaggio sulle strade settempedane per la 55esima edizione della competizione ciclistica Tirreno – Adriatico. La settima tappa della gara dei due mari transiterà nel territorio cittadino poco dopo le ore 12, provenendo da Castelraimondo e procedendo in direzione di Tolentino.

Il comando della Polizia Locale informa che in concomitanza con il passaggio della gara saranno chiuse al transito veicolare e pedonale la variante lungo la Sp. 361 “Septempedana” e la Sp. 127 “Tolentino – San Severino Marche”.

Percorrendo la variante il serpentone di partecipanti alla competizione sportiva affronterà le due rotonde all’altezza dell’ospedale per raggiungere la località Taccoli dove, alla rotonda davanti alla chiesa, si svolterà a destra in direzione di via Aristide Merloni fino all’incrocio con la località Colotto dove si proseguirà sempre lungo la Sp. 127 svoltando a sinistra.