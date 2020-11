San Severino, assegnazione delle Sae: le domande entro il 10 dicembre

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ricorda che il 10 dicembre scade il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, in uso provvisorio e temporaneo, di strutture abitative di emergenza o di alloggi che fanno parte del cosiddetto invenduto Erap. Le strutture sono destinate a famiglie che hanno avuto la propria abitazione distrutta, in tutto o in parte, dagli eventi sismici dell’agosto 2016 e successivi e che quindi risultino:

– inagibili con esito “E” a seguito di rilevazione effettuata con scheda Aedes;

– inagibili con esito “F” di non rapida soluzione a seguito di rilevazione effettuata con scheda Aedes;

– situate in “zona rossa”.

Solamente in caso di disponibilità di Sae o alloggi invenduto Erap eccedente la lista di richieste di cui all’avviso pubblico il Comune, dopo autorizzazione da parte dei competenti soggetti, si riserverà di poter procedere alla loro assegnazione in uso temporaneo a favore di nuclei familiari residenti ed effettivamente domiciliati alla data degli eventi sismici in alloggi attualmente “inagibili” con schede Aedes diverse da quelle sopra indicate per il periodo necessario alla ultimazione dei lavori di ripristino agibilità.

Sae o alloggi invenduto Erap verranno assegnati ai nuclei familiari che ne faranno richiesta in base alla modulazione della superficie in relazione al nucleo familiare.

Il modulo per la richiesta in assegnazione temporanea delle suddette sistemazioni abitative, disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune e scaricabile anche dal sito istituzionale, deve essere consegnato obbligatoriamente entro il 10 dicembre

tramite:

a) posta elettronica certificata-Pec: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

b) raccomandata A.R. a: Comune di San Severino Marche, P.zza del Popolo 45 – 62027 San Severino Marche

c) a mano all’ufficio Protocollo del Comune tutti i giorni dalle ore 08 alle ore 13 mediante deposito nella cassetta metallica posta all’esterno del medesimo ufficio.