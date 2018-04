Nuova scuola dell’infanzia a Pieve Torina, posata la prima pietra

PIEVE TORINA (MC) – Si è svolta il 6 aprile a Pieve Torina (MC) la posa della prima pietra con avvio dei lavori della nuova Scuola dell’infanzia in via U. Betti, struttura antisismica e definitiva che sarà realizzata dalla Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, nel Comune marchigiano al 90% distrutto dal terremoto del 2016.

Dopo aver già consegnato 6 scuole tra Marche e Umbria (una ad Arquata del Tronto, tre a Norcia, due a Cascia), a meno di un anno dalla prima scossa di agosto 2016, continua quindi l’impegno della Fondazione Francesca Rava per i bambini colpiti dal sisma nel Centro Italia. La Scuola dell’Infanzia di Pieve Torina, che potrà accogliere fino a 60 bambini, verrà realizzata entro l’avvio del nuovo anno scolastico, ed è concepita come una struttura permanente, per la quale saranno utilizzati solo materiali edili naturali: fibra naturale di paglia, terra cruda, fibra di legno.

La cerimonia si è aperta con la benedizione dell’Arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, Mons. Francesco Giovanni Brugnaro, alla presenza di Paola De Micheli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione e Angelo Sciapichetti, Assessore alla Protezione Civile della regione Marche e del Sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, che hanno posato la prima pietra nel cantiere della nuova scuola insieme a Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione. Presenti, inoltre, per la Fondazione Francesca Rava, la vice-presidente Maria Chiara Roti, la coordinatrice del Progetto Ricostruzione Scuole, Elisabetta Strada. E alcuni volontari giunti da diverse parti di Italia.

«Grazie alla Fondazione Francesca Rava, alle Istituzioni e a tutti i donatori per questo straordinario gesto di solidarietà», ha dichiarato Paola De Micheli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione. «Con la posa della prima pietra della nuova Scuola dell’Infanzia, si regala a questa popolazione ferita un gesto concreto di speranza e fiducia nel futuro».

«In seguito alle tremende scosse di terremoto che hanno messo in ginocchio Pieve Torina e l’intero territorio, si deve ora pensare alla ricostruzione. Come già abbiamo dimostrato, riteniamo fondamentale ripartire dalle necessità dei ragazzi, che sono il nostro futuro», afferma Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina. «In un contesto come il nostro, soggetto a spopolamento, è fondamentale rispondere al più presto alle esigenze dei più giovani». Quindi, il Primo Cittadino di Pieve Torina, conclude: «In quest’ottica anche la costruzione della nuova Scuola dell’Infanzia è una priorità a cui diamo risposta immediata per il bene dei nostri bambini e delle loro famiglie, grazie all’importante supporto della Fondazione Francesca Rava».

«La costruzione di questa nuova Scuola dell’infanzia è frutto di un grande lavoro di squadra tra Fondazione, il Comune di Pieve Torina con le Istituzioni e i nostri donatori, alcuni dei quali presenti qui oggi per vedere con i propri occhi l’importanza del loro aiuto in questa terra così duramente colpita», dichiara Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava che aiuta i bambini in condizione di disagio in Italia e nel mondo. «Quella che costruiremo è una Scuola non solo antisismica, ma anche bella, rispettosa dell’ambiente e progettata con il contributo creativo dei marchigiani. Un altro importante traguardo a favore dei bambini».

Il progetto tecnico architettonico e la direzione artistica della Scuola dell’infanzia sono a cura Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino. Il progetto sarà realizzato con il sostegno dei partner strategici Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci-Confcooperative-Legacoop), CGIL-CISL-UIL grazie al supporto dei quali la Fondazione ha potuto inizialmente impegnarsi nel progetto.

Al progetto ha contribuito anche l’Accademia Nazionale dei Lincei che ha conferito nel 2017 alla Fondazione Francesca Rava il Premio “Antonio Feltrinelli” per una impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario conseguente al sisma e alla catastrofe naturale che ha colpito le zone e le popolazioni del centro Italia. Ha rappresentato l’Accademia dei Lincei il Presidente emerito Lamberto Maffei, Presidente della Fondazione “I Lincei per la Scuola”.

L’area di progetto occuperà una superficie di circa 1550 mq; un ringraziamento speciale va a Moncler che sostiene la realizzazione dell’area giochi. Il campetto sportivo sarà realizzato grazie al contributo di Fondazione Milan. La Fondazione Francesca Rava ringrazia anche tutti gli altri donatori, privati e aziende amiche, che hanno sostenuto il progetto, tra i quali l’Associazione In ricordo di Simone Mazzanti, Autotime, GlobalGiving, DLA Piper, Iren, Piaget, Unicredit, Willis Tower Watson e Marina Militare Italiana. Alla realizzazione della scuola contribuisce anche il Comune di Pieve Torina per le fondamenta. Alla posa della prima pietra è seguita una merenda con i bambini e le famiglie, presenti a questo importante segnale di rinascita per la loro comunità.