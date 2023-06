“Lo zoo di 105” domani ad Ascoli Piceno

In Largo Martiri delle Foibe musica e divertimento con Pippo Palmieri e Wender

ASCOLI PICENO – Appuntamento con il divertimento domani, venerdì 16 giugno a Monticelli: dopo lo straordinario successo del 2019, torna ad Ascoli “Lo zoo di 105”. Pippo Palmieri e Wender, le voci del programma radiofonico più seguito d’Italia, saranno presenti in Largo Martiri delle Foibe, nel quartiere di Monticelli, a partire dalle ore 22.30, in un’imperdibile serata organizzata dalla Event e dal Comune di Ascoli Piceno, con il contributo della Regione Marche.

“Continuiamo a proporre momenti di intrattenimento che possano coinvolgere persone di tutte le età” ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti. “Stavolta avremo due personaggi molto noti del mondo radiofonico: dopo il bagno di folla con gli attori di “Mare fuori”, si tratterà di un’altra occasione per vedere dal vivo due voci molto popolari e amate come Pippo Palmieri e Wender”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore agli eventi, Monia Vallesi: “L’estate ascolana è ormai entrata nel vivo e da parte dell’Amministrazione comunale è stato stilato un ricco calendario di eventi per tutti i gusti. Venerdì avremo l’occasione di divertirci con “Lo zoo di 105”, per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della spensieratezza, ballando al ritmo degli anni ’90”.