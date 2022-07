“Una Piazza da Cinema”, oggi ultimo appuntamento a San Severino

In piazza Del Popolo si chiude la rassegna con il film “Lasciarsi un giorno a Roma” di Edoardo Leo

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, mercoledì 27 luglio2022, con spettacolo unico alle ore 21,30, ultimo appuntamento con la rassegna “Una Piazza da Cinema” promossa dal Comune e organizzata dalla direzione del cinema San Paolo.

Sul grande schermo, allestito in piazza Del Popolo, viene presentato il film “Lasciarsi un giorno a Roma” di Edoardo Leo.

Tommaso e Zoe vivono insieme da dieci anni. Lei ha un importante ruolo dirigenziale in un’azienda che realizza videogame; lui è uno scrittore il cui ultimo libro ha un finale triste che non piace al suo editore, e risponde alla posta del cuore di una rivista femminile dietro lo pseudonimo Marquez. A quella rubrica Zoe invia una lettera in cui spiega di voler lasciare il proprio compagno, non sapendo che Marquez è Tommaso. E lui, venuto a conoscenza dell’insoddisfazione della sua compagna, cerca di non farsi lasciare, chiedendole sotto mentite spoglie i motivi della sua infelicità.