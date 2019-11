“Un libro per amico”: la mostra mercato solidale a San Severino

Sabato e domenica prossimi presso l’auditorium dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi”

SAN SEVERINO MARCHE – Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre l’auditorium dell’Istituto comprensivo “Tacchi Venturi” di San Severino Marche ospita la mostra mercato solidale del libro “Un libro per amico”. L’iniziativa è promossa dall’associazione Help Sos Salute e Famiglia con il patrocinio del Comune di San Severino Marche e in collaborazione con le maestre delle scuole dell’Infanzia, la libreria Gulliver e Bartone Libri.

Insieme alla mostra mercato dei libri per bambini e ragazzi sono previsti anche un’esposizione di mattoncini di plastica colorati con angolo gioco, laboratori creativi e musicali, trucca bimbi, letture e incontri con gli autori, creazione di una letterina da consegnare direttamente a Babbo Natale.

Questo il programma

sabato 30 novembre cerimonia di apertura alle ore 10,30 e allestimento mostra mattoncini di plastica colorati. Alle ore 11 trucca bimbi con “Pimpi e Pampi” e laboratorio con Marco Moschini, autore di libri per bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 16, arriva Babbo Natale. Poi laboratorio natalizio per piccoli e grandi, laboratorio musicale con il maestro Riccardo Brandi e Letizia Lapponi, laboratorio con la Fattoria delle Meraviglie con creazione di segnalibri. Alle 17,30 presentazione del libro “Pipinara” di Egidio Pacella, con laboratorio di prova di alcuni giochi, e poi laboratorio musicale del maestro Riccardo Brandi e Letizia Lapponi. Per i laboratori musicali si consiglia la prenotazione.

Domenica 1 dicembre apertura della mostra alle ore 10,30. Alle ore 11 truccabimbi con “Pimpi e Pampi” e la “Fabbrica dei colori” poi laboratori tratti dal libro “La Pipinara” di Egidio Pacella. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, arriva Babbo Natale e creazione di una letterina per Babbo Natale. Sempre nel pomeriggio laboratori tratti dal libro “La Pipinara”. Alle 16 presentazione del volume di Giaconi Editore “Le Marche e la magia delle parole”. Alle 17,30 laboratorio con Diego Mecenero, autore del libro “Storie con i fiocchi”. Dalle ore 18,30 letture natalizie.

Il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per l’acquisto di una pavimentazione antitrauma per le scuole dell’Infanzia.