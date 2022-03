A Treia il 20 marzo la “Camminata di San Patrizio”

TREIA – In occasione delle festività del patrono della città, domenica 20 marzo si svolgerà la “Camminata di San Patrizio”.

L’appuntamento è fissato per le ore 9 in Piazza della Repubblica a Treia, la partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps, U.S. Acli provinciale Ascoli, Fermo e Macerata, Asd Green Nordic Walking, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Treia, nell’ambito del progetto “Facciamo rete – Terzo settore Marche per l’emergenza Covid19, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”.

“Vuoi fare attività fisica, ami stare in compagnia, ti piace stare all’aria aperta e vuoi conoscere meglio le nostre città?” è questo l’invito che i promotori dell’evento fanno a persone di ogni età al fine di partecipare ad una iniziativa finalizzata a promuovere l’attività fisica, la salute ed il benessere dei cittadini e che consiste in una camminata non competitiva a Treia.

Per partecipare all’iniziativa occorre preiscriversi al numero 3482407754, numero al quale ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni.

Si consiglia: abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglia d’acqua.

Durante la manifestazione saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19.