Tolentino, Politeama: nuovo evento online con il Trio GoInBa

Lo spettacolo sarà visibile in diretta streaming dal palco del Politeama domenica 20 dicembre 2020

TOLENTINO – Dato il perdurare delle restrizioni per il contrasto della pandemia da Covid-19 e la sospensione degli eventi aperti al pubblico, il Politeama presenta un nuovo evento online. Il Trio GoInBa, con la partecipazione del duo di tangheri Pasiòn Tango, si esibirà in diretta streaming dal palco del Politeama di Tolentino, domenica 20 dicembre, nella stessa data in cui era programmato l’evento live ma con orario ore 21,00. Il concerto-spettacolo sarà visibile gratuitamente in diretta sia sulla pagina Facebook, al link https://fb.me/e/1uHKoKfjK che sul Canale YouTube, al link https://youtu.be/_QJ4IkJwkWY del Politeama. Decisione questa, presa insieme alla Direttrice artistica Cinzia Salerno in collaborazione con Eliconia Eventi di Patrizia Brignoccolo, per dare a tutti la possibilità di assistere da casa e gratuitamente.

Musiche dal mondo è il titolo e lo spettacolo spazierà dal magico mondo musicale delle colonne sonore allo swing e al Latin per poi passare al passionale Tango di Piazzolla e Galliano, il tutto in una veste sempre raffinata ma che lascia spazio a virtuosismi e spiritose Gag.

Il Trio GoInBa è composto da Alessandro Golini al Violino, Stefano Indino all’Accordeon e Paolo Batistini alla Chitarra. Tre musicisti eclettici e talentuosi che vantano collaborazioni importanti con Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Gianni Togni, Nicola Piovani, Giorgio Albertazzi e molti altri. Tra i brani più rappresentativi del Trio GoInBa ricordiamo per il genere Tangos Libertango, Oblivion, Por una Cabeza, Tango pour Claude; dal cinema L’ultimo dei Moikani, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta in America, La vita è bella, Il Postino, Gabriel’s Oboe, Braveheart, Il trono di spade; Bebè, Tico Tico, Brasilerinho, Cabaceira mon Amour per quanto riguarda la musica brasiliana; Superstition, I Wish, Hunderstrad per il genere pop/rock e Spain, Made in France, Autumn Leaves, Tu vuo fa l’Americano, Azzurro per il Jazz.

Il duo di tangheri di Pasiòn Tango è composto da Sara Paoli e Matteo Aringoli, campioni italiani FIDS settore Tango Argentino anno 2013. Vantano numerose collaborazioni nei più bei teatri italiani quali il Sistina, il Teatro Nuovo di Milano e il Teatro Pavarotti di Modena, ma anche tournée all’estero tra cui la Cina con uno spettacolo che ha riscosso successo ed entusiasmo negli anni 2018/2019. Attualmente svolgono, come maestri certificati, la loro attività’ di insegnanti nelle città’ di Ancona e Macerata con appuntamenti cadenzali in tutta Italia.

Lo spettacolo è sostenuto da Regione Marche – Assessorato Beni e Attività Culturali, MIBACT – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, AMAT – Associazione Marchigiana Attività Teatrali ed è nell’ambito del progetto Marche InVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma.