Tolentino, il 19 aprile va in scena il musical TEST

Al Teatro Vaccaj l’ultimo brillante appuntamento della stagione 2023/24

TOLENTINO – Venerdì 19 aprile chiude la stagione teatrale 2023/24 del Teatro Vaccaj la giovanissima compagnia areAzione con il musical TEST, opera originale di Simona Nolli con la regia di Giulio Benvenuti, ultimo fra gli appuntamenti fuori abbonamento.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia, A.M.A.T. con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e Regione Marche – Assessorato alla Cultura

Lo spettacolo vede tra i protagonisti Matteo Francia, giovane performer marchigiano profondamente legato a Tolentino dalla prima formazione al Centro Teatrale Sangallo continuata poi professionalmente alla Bernstein School of Musical Theatre di Bologna. Matteo torna con entusiasmo sul palco del Teatro Vaccaj dopo alcune esperienze in produzioni professionali (Hair, Priscilla la regina del deserto, Sette spose per sette fratelli, Sister Act) portando una storia che parla dei test a cui la vita ci sottopone. Con lui sul palco Eleonora Buccarini, già applauditissima protagonista della nuova edizione di Grease nel ruolo di Sandy e Matteo Volpotti, autore del testo e coprotagonista di Saverio Marconi in Tra queste pagine: Lear, insieme ad altri sei giovanissimi performer.

Venerdì sera. Eddi ha invitato a casa sua il gruppo di amici storico per provare un nuovo gioco da tavolo: TEST, e quale migliore occasione di una rimpatriata tra compagni di liceo per provarlo? Il gioco è semplice: a ogni lancio del dado il concorrente in gara dovrà sottoporre il resto dei partecipanti ad un “test” raccontando o inventando il tema che il gioco suggerirà e sfidandoli a indovinare se quello che hanno appena ascoltato è vero o falso. Lanciare i dadi e cominciare a giocare scatenerà un domino di verità nascoste rivelando sfumature nuove dei partecipanti, come nessuno aveva previsto. Uno spettacolo avvincente e divertente, realizzato da autori ricchi di passione, di amore e di voglia di affidare ad un gruppo di giovani professionisti il compito di lasciare un segno di bellezza nel mondo.

Quando ho letto e ascoltato Test per la prima volta – racconta il regista Giulio Benvenuti – l’ho trovata una storia divertente, romantica, a tratti commovente e scioccante. Ognuno di noi è messo alla prova costantemente dalla vita, continuamente sotto esame, ma con il tempo ci rendiamo conto che non è il risultato o la meta a rendere la nostra vita degna di essere vissuta, ma chi ti ha accompagnato lungo la strada per superare quel test, i tuoi compagni di viaggio. Per questo ho scelto di essere insieme a un gruppo straordinario: fatto di autori appassionati e di meravigliosi interpreti che sapranno dare vita ad ognuno di questi personaggi facendoli amare dal pubblico.

I biglietti sono disponibili online su vivaticket.com e al botteghino del Teatro Vaccaj a partire da mercoledì 17 aprile con orario 18:00 – 20:00.

Venerdì 19 aprile, 21.15 (fuori abbonamento) Compagnia areAzione

presenta

TEST il Musical

Con Matteo Francia, Eleonora Buccarini, Matteo Volpotti,

Alice Luterotti, Elisa Gobbi, Giorgia Visca, Ilario Castagnola, Alessio Antelmi Regia di Giulio Benvenuti

Biglietti:

Posto unico: intero 15€

Info: info@teatrovaccaj.it – 0733 960059 opz. 3