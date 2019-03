Tirreno Adriatico 2019, il 18 marzo la tappa Matelica – Jesi

Da Piazza Mattei partirà la frazione che l’importante gara ciclistica dedica alle terre del Verdicchio

MATELICA – Cresce l’attesa a Matelica per la Tirreno Adriatico, l’importante gara ciclistica che quest’anno riserva una tappa speciale alle terre del Verdicchio. La partenza della frazione Matelica – Jesi è fissata per le ore 11.40 di lunedì 18 marzo in piazza Mattei, dove ad accogliere i campioni delle due ruote ci saranno il sindaco Alessandro Delpriori e l’assessora allo sport e al turismo Cinzia Pennesi, scuole, associazioni e tanti appassionati. I produttori del Verdicchio di Matelica saranno presenti con uno stand per valorizzare le tante qualità della doc.

Un’idea nata per legare sport e territorio e promuovere le Marche come terra di grandi vini, proposta dalla Regione e sposata dai Comuni coinvolti e da Imt – Istituto marchigiano di tutela vini. L’amministrazione comunale di Matelica ha sostenuto il progetto con convinzione: “La Tirreno Adriatico offre un’importante occasione per valorizzare il nostro prodotto di eccellenza, il Verdicchio, in una logica integrata con Jesi – sottolinea l’assessora Pennesi – Il ciclismo, oltre a diffondere i valori dello sport ed i principi della mobilità sostenibile, è un volano per il turismo, perché sa comunicare le bellezze del territorio e offrire molti spunti per il cicloturismo”.

La Verdicchio Wine Stage, sesta tappa dalla Tirreno Adriatico, prevede un percorso di 195 km. Partirà dal cuore del centro storico di Matelica per poi attraversare gli splendidi paesaggi tra i vigneti del territorio comunale; proseguirà toccando le località di Castelraimondo, San Severino Marche, Cingoli, Apiro, Moie e Morro d’Alba, per raggiungere Jesi attraverso la zona dei Castelli.

In centro storico ci sarà la chiusura graduale al transito veicolare a partire dalla prima mattinata, dalle ore 5 circa in poi; si consiglia di posteggiare i veicoli fuori dal Centro storico già dalla sera precedente. Lungo il tragitto, la circolazione verrà temporaneamente sospesa al passaggio della corsa. Dettagli sulla circolazione e sulle aree interdette alla sosta sono disponibili nel sito web del Comune www.comune.matelica.mc.it.