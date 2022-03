Tavullia, inaugurato il nuovo Conad City

TAVULLIA (PU) – Il Sindaco di Tavullia Francesca Paolucci ha tagliato il nastro del nuovo Conad City che si presenta da oggi in veste rinnovata e con una nuova gestione, ora affidata alla società Giva snc di Alessandro Giavoli e Cosetta Vagnini. Era presente la direttrice Assistenza rete di Commercianti Indipendenti Associati – Conad, Federica Corzani. Il parroco di San Lorenzo Martire di Tavullia, don Petru Besleaga ha impartito la benedizione. La breve cerimonia è avvenuta prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. La superficie del negozio è di circa 350 metri quadri. Al suo interno lavorano 11 persone.Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20; la domenica dalle 8,30 alle 12,30.

«Il Conad City di Tavullia — dichiara la direttrice Assistenza Rete di Cia-Conad Federica Corzani — si presenta in una veste rinnovata, grazie a una risistemazione degli interni che si accompagna a una nuova gestione e a un nuovo assortimento. È un investimento importante di Conad, in primis per tutta la comunità di Tavullia: dopo il difficile periodo che tutti abbiamo vissuto crediamo sia necessario servire meglio il territorio e dare segnali di rilancio e fiducia nei confronti del futuro. Per questo siamo certi che la nuova gestione e i nuovi interventi sul negozio incontreranno le preferenze della clientela, grazie alla freschezza dei prodotti, alle nuove referenze a scaffale e alla scelta di puntare su una convenienza certa per la spesa di tutti i giorni. La conduzione del negozio è affidata a soci Conad di provata esperienza e professionalità, imprenditori del territorio che conoscono bene l’importanza della qualità e del servizio nei confronti del cliente».

«È sempre una bella giornata quando si inaugura un nuovo locale o un’attività che si presenta in veste rinnovata — dichiara il Sindaco di Tavullia Francesca Paolucci —. Oggi lo è ancora di più perché queste iniziative ci aiutano a recuperare la nostra quotidianità dopo un periodo molto difficile e a trasmettere un segnale di fiducia alla comunità. Il fatto che Conad investa a Tavullia potenziando i propri servizi è importante: significa che il nostro tessuto socio-economico è vivace, dinamico e appetibile. Obiettivo di questa amministrazione è quello di creare tutte le condizioni per favorire gli investimenti sul territorio, capaci di generare sviluppo ed occupazione. In bocca al lupo al nuovo Conad di Tavullia e a tutti i suoi soci, dipendenti e collaboratori».

Il Conad City di Tavullia è il tipico negozio di prossimità, in cui la cortesia, la convenienza e l’attenzione quotidiana alla qualità si sposano con i punti di forza del marchio Conad, leader di mercato in Italia, a cominciare dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumi, carni e formaggi. I clienti hanno a disposizione la macelleria servita e con lavorazione tradizionale in osso, il pesce confezionato, la panetteria con forno e la gastronomia.

Commercianti Indipendenti Associati è costituita da imprenditori dettaglianti indipendenti ed è una delle cooperative associate in Conad. La rete associata è presente in Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini), Repubblica di San Marino, Marche (province di Ancona e Pesaro-Urbino), Friuli-Venezia Giulia, Veneto (assieme a Dao), Milano e alcune province della Lombardia. Il fatturato di vendita nel 2021 si è attestato a 2,45 miliardi di euro, in crescita rispetto al 2020. La cooperativa ha una rete multicanale di 277 punti vendita al 31/12/2021; il sistema (tra punti vendita, società e cooperativa) occupa circa 11mila persone.