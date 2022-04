“Street Food Festival” dal 7 al 10 aprile 2022 a Recanati

La prima edizione della colorata kermesse si svolgerà in Corso Persiani

RECANATI – Recanati è pronta ad accogliere la prima edizione dello ‘Street Food Festival’ targato “Gente di Strada”, evento che porterà tantissimi truck food, divertimento e intrattenimento dedicato ai più piccoli. La cornice scelta per l’occasione sarà Corso Persiani, che ospiterà l’evento da domani 7 aprile fino a domenica 10, tutti i giorni dalle ore 18 e la domenica dalle ore 12. Abbondante e variegata l’offerta, con ben 18 stand provenienti da tutta Italia e dall’estero, per stupire il pubblico con una vasta gamma di piatti e prodotti tipici.

Ad organizzare la rassegna patrocinata del Comune di Recanati, sarà l’Associazione culturale Gente di Strada, da anni attiva nella promozione di eventi ludici ed enogastronomici d’eccellenza, che non puntano unicamente a soddisfare il palato. Tutti e cinque i sensi troveranno il loro spazio all’interno della kermesse, perché se è vero che l’appetito vien mangiando, non bisogna dimenticare che anche l’occhio vuole la sua parte e che, come diceva Shakespeare, “se la musica è il cibo dell’amore, suonate”.

Partiamo dai prodotti. Ce ne sarà per tutti i gusti, e la parola d’ordine sarà solo una: qualità. Ogni truck è stato scrupolosamente selezionato dall’organizzazione, che ormai da anni anima le piazze di tutta Italia portando solo il meglio. Prodotti freschi e genuini, ma anche difficili da reperire sul territorio. In prima linea ci sarà la vera oliva all’ascolana, preparata alla vecchia maniera con olive raccolte nel territorio piceno, farcite con carni di prima scelta e fritte a puntino. Sul campo anche l’Abruzzo con gli imperdibili arrosticini e la Puglia con l’esclusiva bombetta di Alberobello, uno speciale involtino di capocollo di maiale infilzato nei tradizionali spiedini e farcito con formaggio canestrato. Altre regioni d’Italia arriveranno a Recanati portando il top di gamma dei loro prodotti, come la cucina siciliana, che tra cannoli, cassate e arancini delizierà ogni palato e quella calabrese con i tradizionali salumi. Se un occhio guarda alle tradizioni locali, l’altro guarda altrove, al di là dei confini nazionali, arrivando fino al sud America con l’Asado Argentino e i Tacos Messicani.

Non mancheranno neppure le Birre, ottime artigianali tedesche e ceche.

Grande importanza sarà poi data all’estetica, con truck colorati, divertenti e stravaganti, per trasformare Corso Persiani in un inedito luogo di incontro dove poter gustare tante prelibatezze in compagnia. Un evento dedicato a un pubblico di tutte le età.

“Nonostante i tempi che stiamo vivendo abbiamo cercato di dare il massimo, radunando un team di operatori truck food esperti e con prodotti di alto livello” affermano gli organizzatori. Naturalmente l’evento si svolgerà in totale sicurezza, in rispetto delle norme igienicosanitarie emergenza Covid 19.