Civitanova, stalking, lesioni aggravate e danneggiamento : ai domiciliari un 21enne

CIVITANOVA MARCHE – Il Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, in forza di un provvedimento emesso dal Tribunale di Macerata, ha sottoposto alla misura cautelare degli ARRESTI DOMICILIARI con dispositivo elettronico un giovane di 21 anni, poiché resosi responsabile dei reati di stalking, lesioni aggravate e danneggiamento, nei confronti della sua ragazza residente in un’altra provincia, fatti per i quali era stato denunciato all’A.G. Il giovane, già destinatario della misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore emesso dalla Questura di Macerata nel giugno scorso, provvedimento a cui si era giunti a seguito di una rapida istruttoria condotta dal Commissariato di P.S., incurante di detto provvedimento, ha continuato infatti a porre in essere comportamenti violenti nei confronti della propria compagna con minacce, gravi molestie e violenza fisica che avevano ingenerato nella giovane gravi stati d’ansia ed il fondato timore per la propria incolumità. Il giovane, gravato da precedenti di polizia poiché assuntore di sostanze stupefacenti, è stato quindi sottoposto alla misura più afflittiva degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico.

Nell’ultimo weekend, la Questura di Macerata, anche a seguito delle determinazioni dei Comitati per l’Ordine e la sicurezza pubblica presieduti dal Prefetto, ha disposto un’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutta la provincia con particolare riguardo nelle località site lungo la fascia costiera per assicurare la tutela dei cittadini e delle migliaia di turisti presenti in questo periodo.

Nel corso dei servizi, che verranno ripetuti nei prossimi giorni anche in vista del Ferragosto, sono state sottoposte a controllo 222 autovetture e 430 persone.