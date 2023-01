Servizio Civile Universale, Unione Montana Potenza Esino Musone seleziona 107 giovani

Le domande per partecipare ai progetti “Insieme si può” e “Cultura in circolo 2022” entro il 10 febbraio 2023

SAN SEVERINO MARCHE – L’Unione Montana Potenza Esino Musone partecipa al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti afferenti ai programmi di intervento di servizio civile universale pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili.

Nell’ambito del bando, per il programma “Marche attive e resilienti”, l’ente comunitario seleziona 107 giovani per due progetti denominati “Insieme si può”, per il quale sono disponibili 98 di cui 25 riservati a giovani con minori opportunità con difficoltà economiche certificate da attestazione Isee pari o inferiore a 15mila euro, e “Cultura in circolo 2022”, per il quale sono disponibili 9 posti.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio di 25 ore settimanali articolato in 5 giorni, e prevedono un periodo di tutoraggio di 3 mesi.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, aver compiuto il diciottesimo e non aver superato il ventottesimo anno di età , non aver riportato condanne.

Non possono presentare domanda i giovani che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia, abbiano interrotto un progetto di servizio civile universale, digitale, ambientale o finanziato da “Garanzia Giovani” prima della scadenza prevista, intrattengano con l’ente titolare del progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi precedenti la data di pubblicazione del bando.

I candidati dovranno produrre domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con Spid, il sistema pubblico di identità digitale.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line entro e non oltre le ore 14 del giorno 10 febbraio 2023.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio dell’Ambito Territoriale Sociale17 ai seguenti recapiti telefono 0733/637245 interno 2 oppure mail serviziocivile@umpotenzaesino.it.

L’ufficio è aperto nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e dalle 15 alle 18.