Senigallia, il 19 ottobre il X Convegno Nazionale Fiscosport

SENIGALLIA – Venerdì 19 ottobre, 9.00-13.00 e 14.30-18.30, nella sede della Rotonda a Mare di Senigallia, Società e Associazioni sportive dilettantistiche e Consulenti avranno occasione di confrontarsi con esperti di fiscalità sportiva provenienti da tutta Italia

Senigallia – Decreto Dignità, il Nuovo Registro CONI, la Riforma del Terzo Settore e la recentissima Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/E: sono queste le grandi novità che stanno rivoluzionando il mondo dello sport dilettantistico e che costituiscono i temi all’ordine del giorno del X Convegno Nazionale Fiscosport, , in programma il prossimo venerdì 19 ottobre presso la Rotonda a Mare di Senigallia, organizzato in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche, con la Consulta dello Sport e con il patrocinio della Città di Senigallia.

Fin dalla sua costituzione (era il 2000) Fiscosport – un network di professionisti esperti in fiscalità sportiva, con un sito sempre aggiornato (www.fiscosport.it) e una newsletter quindicinale – opera a fianco delle società e associazioni sportive dilettantistiche e offre loro gli strumenti indispensabili per muoversi correttamente, affinché gli adempimenti a cui sono chiamati non appaiano un dedalo inestricabile. Questo evento rappresenta un’importante occasione di incontro e aggiornamento per tutti: dirigenti sportivi e loro consulenti.

Il Convegno è diviso in due sessioni:

nel corso della mattina si affronta la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di “Questioni fiscali di interesse della associazioni e società sportive dilettantistiche”, mentre il pomeriggio è dedicato al Nuovo Registro CONI 2.0, agli effetti del Decreto Dignità sul mondo sportivo e alla prossima Riforma del Terzo Settore.

A seguire, nella mattina di sabato 20, dalle 10.00 alle 13.00, sempre presso la Rotonda a Mare, Fiscosport organizza il “Meeting dei Consulenti”, incontro seminariale destinato ai professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro) interessati all’approfondimento delle tematiche fiscosportive.