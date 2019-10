San Severino, sisma: tornano agibili 4 abitazioni in via Monte Catria

SAN SEVERINO MARCHE – Quattro abitazioni, in via Monte Catria a San Severino Marche, tornano agibili dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, a seguito della conclusione dei lavori di riparazione del danno certificati dai tecnici ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale a suo tempo aveva dichiarato non utilizzabile l’intero stabile per il quale sono state approntate opere per complessivi 90mila euro.