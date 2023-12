San Severino, sisma: torna agibile abitazione in via Dante Alighieri

SAN SEVERINO MARCHE – Rientro a casa per il Natale, dopo il terremoto dell’ottobre 2016, per due famiglie settempedane residenti in via Dante Alighieri.

A seguito dei lavori di riparazione del danno, con miglioramento sismico dell’immobile, il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale, per motivi di sicurezza, aveva dichiarato a suo tempo lo stabile non utilizzabile.

Per le opere di ricostruzioni ai proprietari delle due abitazioni l’Usr della Regione Marche ha concesso un contributo pubblico di circa 650 mila euro.