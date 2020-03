San Severino, sisma: entro il 18 marzo le dichiarazioni relative al C.A.S.

Per inviarle utilizzare Posta elettronica ordinaria o certificata

SAN SEVERINO MARCHE – L’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Severino Marche ricorda che entro il 18 marzo prossimo tutti i componenti maggiorenni dei nuclei familiari beneficiari del C.A.S., il Contributo per l’Autonoma Sistemazione, dovranno presentare la nuova dichiarazione relativa alla specifica condizione attestante la permanenza dei requisiti per beneficiare del sussidio secondo le modalità e i tempi previsti dall’Ordinanza n. 614/2019.

Le dichiarazioni devono essere compilate su modelli scaricabili online dal sito istituzionale del Comune (https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/comunicati-cms/terremoto-nuove-disposizioni-relative-a-cas-alberghi-sae-e-alloggi/) e possono essere inviate via Pec all’indirizzo protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it

In alternativa le dichiarazioni potranno essere compilate, sempre su modelli scaricabili online dal sito www.comune.sanseverinomarche.mc.it, e inviate via email all’indirizzo protocollo@comune.sanseverinomarche.mc.it con allegata copia del documento di identità del richiedente.

Si invita la cittadinanza a fare uso dello strumento della posta elettronica per l’invio delle domande. I riferimenti normativi riguardanti le nuove dichiarazioni relative al C.A.S. sono contenuti nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 614, pubblicata in data 19 novembre 2019 in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2019), e avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”.

Dal 19 marzo, in particolare, decadranno dal diritto al Cas:

– i nuclei familiari che non possiedono i requisiti richiesti dall’Ordinanza n. 614/2019;

– i nuclei familiari che non presentano la dichiarazione entro il 18 marzo 2020.

Il Comune di San Severino Marche, inoltre, ricorda le novità introdotte dalla medesima Ordinanza e che riguardano altre situazioni:

NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SAE – DI ALLOGGI ACQUISITI AI SENSI DELL’ART. 14 DL 8/2017 (CD. INVENDUTI) – DI ALLOGGI COMUNALI DESTINATI ALLA TEMPORANEA SISTEMAZIONE DELLA POPOLAZIONE COLPITA DAL SISMA

Entro il 18 marzo 2020 i nuclei familiari a cui è stata assegnata una Sae o è stato assegnato un alloggio acquisito ai sensi dell’art. 14 DL 8/2017 (cd. invenduti) o di proprietà comunale destinato alla temporanea sistemazione della popolazione colpita dal sisma, che alla data degli eventi sismici dimoravano stabilmente un alloggio reso inagibile dal sisma, dovranno compilare la specifica dichiarazione da presentare al Comune, ai sensi dell’art. 1 o 3 dell’Ordinanza n. 614/2019, in base al titolo di occupazione dell’alloggio lesionato.

Per tutti le dichiarazioni sono diverse, a seconda che si tratti dei proprietari delle abitazioni danneggiate (modello A), degli affittuari (modello D), di chi intenda acquistare una nuova casa (modello C) o di chi si trova presso strutture ricettive (modello B).

Per informazioni: Comune di San Severino – Ufficio Servizi Sociali telefono 0733641304.