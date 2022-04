San Severino, sisma: torna agibile abitazione in vicolo dei Lumi

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, a seguito della documentazione rilasciata dai tecnici incaricati dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile, dopo le scosse di terremoto del 2016, un’abitazione singola in vicolo dei Lumi.

Lo stabile è stato interessato da lavori di riparazione del danno, con rafforzamento localizzato della struttura, grazie ai fondi concessi dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche per un totale di 55mila euro.