San Severino, terremoto: torna agibile edificio bifamiliare nel rione Mazzini

SAN SEVERINO MARCHE – Un edificio bifamiliare è tornato agibile in via Leonardo Da Vinci, nel rione Mazzini, dopo i lavori di riparazione del danno, con miglioramento sismico, che hanno fatto seguito alle scosse di terremoto dell’ottobre 2016.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato lo stabile non utilizzabile. Per le opere di recupero l’Usr della Regione Marche ha concesso un contributo di 410mila euro.